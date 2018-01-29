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Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 15:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ESKİ Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı ve Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 3-4 Şubat'ta yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkan aday adayı olacağını açıkladı.

CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı öncesinde, Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından Ömer Faruk Eminağaoğlu da Genel Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, hukuk ve demokrasi mücadelesi nedeniyle, yargıç ve savcılık mesleğinde en çok yargılanan yargıç ve savcı olduğunu belirten Eminağaoğlu, "Hukuk, yargı, yargı bağımsızlığına nerede müdahale var ise orada olduk. Hukuk neyi gerektiriyorsa her zaman onu yaparak, AKP-FETÖ ilişkisini görevim sırasında daha 2003 yılında resmen ilk kez ortaya çıkardım. Zekeriya Öz'ün terfisine engel olmak, AKP hakkında soruşturma yapmak, yargıdaki kadrolaşmayla mücadele etmek nedeniyle Ergenekon'un yargı kolu sorumlusu diye nitelenip, soruşturuldum, yargılandım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini 'Cübbeni bırak da gel' diyerek siyasi alanda karşısına çağırdığını kaydeden Eminağaoğlu, "Daha etkin olabilmek için, hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdürebilmek için, emekliliğimi, mesleğimi, cübbemi bıraktım da geldim" diye konuştu.

"Adalet için yürüyorsak, adaleti herkes için istemeli, bu durumu gölgelemeyen bir kurultay yapılmalıdır" ifadelerini kullanan Eminağaoğlu, "Bu yönetimce tüzüğün demokratikleştirilmesi ortamının yedi yıldır yaratılmaması ve aksi yöndeki değişiklikler karşısında, tüzüğün demokratik yönlerini öne çekerek, diğer hükümlerine sığınmadan bir kurultay gerçekleştirilmelidir. Aksi durum adalet yürüyüşündeki anlayışın kurultayda gölgelenmesine yol açacaktır" dedi.

Amacının parti ilke ve değerlerinin daha yukarıya taşınması olduğunu belirten Eminağaoğlu, "Türkiye'nin yarınlarını kurtarmak, CHP'de iç barışı ve dayanışmayı sağlamak, dünü dünde bırakmak, yeni bir sayfa açmak, CHP'yi ayağa kaldırmak ve iktidara taşımak, Türkiye'yi sorunlarından kurtarmak için CHP Genel Başkanlığına aday adayı olduğumu ifade ediyorum" diyerek aday adaylığını açıkladı.

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