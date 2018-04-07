Emine Aras yeniden başkan

Ak Parti Aşkale Kadın Kolları Başkanlığına Emine Aras yeniden seçildi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Ak Parti Aşkale Kadın Kolları Başkanlığı 5. Olağan kongresine Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Avukat Ayşe Deniz Çelik, Aşkale Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, Kadın Kolları ilçe Başkanları ve çok sayıda bayan partili katıldı.

Kongre Divan seçimi ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmasını Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu yaptı. Taşkesenlioğlu konuşmasında Hükümet çalışmalarıyla alakalı bilgiler verirken kadınlara yönelik yapmış oldukları desteklerden bahsetti. Birlik ve beraberlik vurgusuna değinen Milletvekili Taşkesenlioğlu, salondaki hanımlardan 2019 seçimleri için çalışmaları konusunda söz aldı.

Programı dolayısı ile kongreden erken ayrılan Taşkesenlioğlu, salon çıkışında vatandaşların dertlerini dinledi.

Aşkale Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı 5 Olağan Kongresinde sırası ile Kadın Kolları Başkanı yanı sıra Belediye ve ilçe başkanları konuşmalar yaptılar.

Emine Aras’ın tek aday olarak girdiği 5. olağan kongrede 400 delegenin tamamının oyunu alarak Ak Parti Aşkale Kadın Kolları Başkanlığına devam dedi.