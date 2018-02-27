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Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Cezayir temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Cezayir temasları sürüyor. Emine Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi.

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

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Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi
2 / 7

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi
3 / 7

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi
4 / 7

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi
5 / 7

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi
6 / 7

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi
7 / 7

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi

Emine Erdoğan, Cezayir’de Jardin D’essai Botanik Bahçesini gezdi
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