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Emine Erdoğan, Cezayir’de Keçiova Camii ve Sidi Abdurrahman Türbesini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir’de Keçiova Camii’ni ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Cezayir’de temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cezayir’de Keçiova Camii’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Cezayir’de temasları sürüyor. Emine Erdoğan, temasları kapsamında Keçiova Camii’ni ve Sidi Abdurrahman Türbesini ziyaret etti.

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