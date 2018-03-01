Emine Erdoğan, Senegal’de Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsünü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Senegal’in başkenti Dakar’da Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsünü ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Senegal ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Dakar’da TİKA tarafından yaptırılan Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsünü ziyaret etti. Senegal First Lady’si Marieme Faye Sall ile birlikte enstitüyü gezen Emine Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.
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