Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan’da Kadın Dayanışma Konseyini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Roma temasları kapsamında Vatikan’da Kadın Dayanışma Konseyini ziyaret etti ve burada bir konuşma yaptı.