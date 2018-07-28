LUSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanının eşi Esther Lungu ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın Zambiya ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu tarafından karşılandı.

Zambiya'daki engellilerin ve kadınların eğitim ve sağlık sorunları konusunda faaliyet gösteren Esther Lungu Vakfını ziyaret eden Emine Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esther Lungu, TİKA tarafından Zambiya'da yapılan sağlık ve eğitim yardımları dolayısıyla Emine Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan Emine Erdoğan, Lusaka'daki yöresel el sanatları merkezini de ziyaret etti.

