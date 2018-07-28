HABER

Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanının eşi Esther Lungu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zambiya'daki engellilerin ve kadınların eğitim ve sağlık sorunları konusunda faaliyet gösteren Esther Lungu Vakfını ziyaret etti

LUSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanının eşi Esther Lungu ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın Zambiya ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu tarafından karşılandı.

Zambiya'daki engellilerin ve kadınların eğitim ve sağlık sorunları konusunda faaliyet gösteren Esther Lungu Vakfını ziyaret eden Emine Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esther Lungu, TİKA tarafından Zambiya'da yapılan sağlık ve eğitim yardımları dolayısıyla Emine Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan Emine Erdoğan, Lusaka'daki yöresel el sanatları merkezini de ziyaret etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulunduTBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu
Kılıçdaroğlu, CHP Konya eski İl Başkanı Ünal'ın cenazesine katıldıKılıçdaroğlu, CHP Konya eski İl Başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emine erdoğan Esther Lungu Vakfı Zambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Esther Lungu

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.