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Emine Erdoğan’dan Moritanya Maarif Vakfı okuluna ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Moritanya’da Maarif Vakfı Kız Lisesi ve Anaokulunu ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Moritanya ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Maarif Vakfı Kız Lisesi ve Anaokulunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Moritanya’da Maarif Vakfı Kız Lisesi ve Anaokulunu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Moritanya ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Maarif Vakfı Kız Lisesi ve Anaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerin sevgi seli ile karşılaşan Emine Erdoğan, okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, okul ziyaretinin ardından Matıs halı dokuma atölyesini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Halı dokuma işçileri Emine Erdoğan’a Türkiye ve Moritanya bayrağının işlendiği “Yaşasın Moritanya Türkiye Dostluğu” yazan el dokuması kilim hediye etti.

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