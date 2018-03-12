Emmanuel Macron ile Narendra Modi tekne turunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tekne turu yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan’a yaptığı 3 günlük gezi kapsamında bugün yeniden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Başbakan Modi, sabah saatlerinde özel uçakla Delhi’ye gelen Cumhurbaşkanı Macron’u havaalanında karşıladı. Ganj Nehri kıyısında hazırlanan törene katılan Macron ve Modi daha sonra ise nehir üzerinde 500 metrelik bir tekne turu yaptı.
9 Martta Hindistan’a gelen Fransa Cumhurbaşkanı’nın bugün ülkeden ayrılması bekleniyor.
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