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Emniyet Genel Müdürü Altınok, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.  10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan evli ve 2 çocuk babası Selami Altınok, 24 Haziran'da gerçekleşecek olan milletvekilliği seçimi için, görevinden istifa ederek dilekçesini  İçişleri Bakanlığı'na sundu.

Emniyet Genel Müdürü Altınok, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.
10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan evli ve 2 çocuk babası Selami Altınok, 24 Haziran'da gerçekleşecek olan milletvekilliği seçimi için, görevinden istifa ederek dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu.
SELAMİ ALTINOK KİMDİR?
1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi. 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.
Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 3 Ağustos 2012 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı. 2014/5916 sayılı kararname ile Merkez Valisi olarak vekâleten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. 29 Ağustos 2015

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