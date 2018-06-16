KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "En çok garibime de giden, Temel Bey'in şu anki tercihleri. Başörtüsüne özgürlük getirdiğimizde Anayasa Mahkemesinin kapısında bekleyen kimlerdi? CHP'lilerdi. Fakat işin garip tarafı, bize hayatı zehir eden adamlara oy toplamaya çalışan gariban bir Temel abim var. Allah ıslah etsin, Allah iyiliğini versin." dedi.

Özhaseki, AK Parti'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de düzenlediği bayramlaşma programında, Türkiye'nin bir seçim arefesinde olduğunu, kendilerinin başı dik, alnı açık şekilde seçimlere gireceğini söyledi.

AK Parti iktidarı zamanında Türkiye'nin bir çok alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da büyüdüğünü, çağ atladığını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Dün bitmiş ve batmış bir ekonomiden, bugün ayağa kalmış bir ekonomi haline geldik mi? Evet geldik, çok şükür. Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız 237 milyar dolardı, bugün geldiğimiz noktada 860 milyar dolarların kapısına dayandık. Neredeyse ekonomiyi 4 katı büyüttük. Her sene yüzde 6 civarında büyümeyi yakaladık. Geçtiğimiz son çeyrekte 7.4 büyümeyi yakaladık. Büyümede dünya 2'ncisiyiz. Kasamızda paramız var." ifadelerini kullandı.