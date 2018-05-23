HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara milletvekili adayı Lütfiye Selva Çam, 24 Haziran'da yapılacak seçim için 126 kadın milletvekili adayının bulunduğunu belirterek, "Liste başında olan, ilk beşte bulunan çok sayıda kadın adayımız var. AK Parti olarak en fazla kadın milletvekilini de Meclise biz göndereceğiz" dedi. Çam, AK Parti 27. dönem kadın milletvekili aday sayısına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Bu dönem bin 335 kadının aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ve 126'sının aday olarak listede yer aldığını aktaran Çam, "2015 Haziran ayında 100 kadın adayımız vardı, 41 milletvekili çıkardık, aynı yıl Kasım ayındaki seçimde 70 adayımız vardı, 34 milletvekili çıkardık. Şu anda ise 126 adayımız bulunuyor, liste başında olan, ilk beşte bulunan çok sayıda kadın adayımız var. Partimizin en çok kadın aday sayısı bu dönem gerçekleşti. AK Parti olarak en fazla kadın milletvekilini de Meclise biz göndereceğiz. Kadın Kolları Başkanı olarak bu durumu önemsiyorum." diye konuştu.

Siyasette kadın sayısının artmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolü olduğuna işaret eden Çam, AK Parti'nin, kuruluşundan itibaren kadınların, gençlerin önünü açan bir yaklaşım içinde olduğunu kaydetti. Çam, "Aday belirlemeye ilişkin oluşturulan alt komisyonda Kadın Kollarını temsilen bir MYK üyesi de görev aldı. Aynı zamanda üst kurula da iştirak ederek, adayların belirlenmesinde aktif rol aldık. Böylece bu güzel sonuca katkı verme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı. - "Teşkilatta görev yapmış kişiler, bugün milletvekili adayı" AK Parti'nin bugüne kadar insan kaynağına ciddi anlamda yatırım yaptığına değinen Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teşkilatımızın değişik kademelerinde görev yapan arkadaşlarımız, teşkilattan kopmayan önceki dönem milletvekillerimiz bugün milletvekili aday listesinde yer aldı. Listedeki 100'ün üzerindeki kadın adayımız, teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yapmış kişiler. Bu da AK Parti teşkilatlarının bir okul olduğunu gösteriyor. Hem siyaseti öğrenmeleri hem de insanların kendilerini geliştirmeleri, donanımlarını artırmaları açısından ciddi bir katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Sivas, Şırnak, Adana, Tekirdağ, Balıkesir daha birçok kentimizde kadın kolları başkanlığı yapan arkadaşlarımız bugün listelerde yer aldı. Kadın hareketinin dalga dalga yayıldığını görüyoruz. Buradaki başarı Cumhurbaşkanımıza ait, biz gayretimizi gösterdik. 4,5 milyon üyesi olan kadın kollarımız adına Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı iletmek isterim."