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En genç aday, gençlerin sesi olmak istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

CHP'nin Antalya Milletvekili adayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül, Gençlerin sesi olmak için milletvekili adayı oldum dedi.

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA)CHP'nin Antalya Milletvekili adayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül, Gençlerin sesi olmak için milletvekili adayı oldum dedi. 24 Haziran'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimlerinde CHP'nin Antalya'dan aday gösterdiği en genç aday İsmail Hakkı Gül, Kemer'in Cumhuriyet tarihi boyunca sadece bir tane milletvekili çıkardığını söyledi. Batı Antalya'nın mecliste daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirten Gül, 18 yaşındayım ve Bilkent Üniversitesinde okuyorum. Gençlerin sesi olmak için milletvekili adayı oldum. Kemer'den daha önce 1 milletvekili çıkmış. Adaylar çıktı tabii ki. Ben de meclise girebilmek için aday oldum. Hedeflerim daha çok gençlerle ilgili. Gençlerin sesi olmak, onların sorunlarını meclise taşımak istiyorum diye konuştu. ÖNCELİK OKUL İlk önceliğinin üniversiteden mezun olmak olduğunu vurgulayan İsmail Hakkı Gül, Siyasete ilk adımım bu. Okulumu bitirdikten sonra siyasetin içerisinde daha çok bulunacağım. Babam burada tam anlamıyla turizmle uğraşıyor. Amacı, buradaki esnafın zarar görmemesi, otellerin dolu kalması. Sürekli yurtdışında fuarlara katılıyor. Esnaf için çabalıyor. Ben de kendisini örnek alıyorum diye konuştu. Gençlerin siyasetten uzak kalması gerektiğini kaydeden Gül, Gençler mutlaka sesini yükseltmeli, siyasetin içinde olmalı dedi. BATI AKDENİZ'İN SESİ Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise Batı Antalya'nın artık mecliste temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gül; Bu bölgenin kendi sesini duyurabilmesi lazım. Hem turizmi bilen hem tarımı bilen birisinin siyaset yapması gerekiyor diye konuştu. Alanya ve Manavgat'ın nüfus avantajı nedeniyle milletvekili adaylarının daha çok o bölgeden seçildiğine işaret eden Başkan Gül, Batı Antalya'nın ihmal edildiğini ifade etti. Kemer'den şu ana kadar sadece rahmetli Ahmet Torgay'ın milletvekilliği yaptığını ifade eden Başkan Gül, Ondan sonrası yok. Kemer'den bir tane çıkmış bugüne kadar diye konuştu. 'CESARETİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM' Oğlunun 16'ncı sıradan aday gösterildiğini kaydeden Mustafa Gül, En azından bir cesaret örneği gösterdi. Onu cesaretinden dolayı kutluyorum. Bu bir örnektir, ilk adımdır. Milletvekili olmuş olsa kaydını dondurmak zorunda. Önce okulunu bitirecek. Bu süre içinde de kendisini geliştirecek. Tecrübe sahibi olacak. Bu tecrübelerle de daha sonra inşallah müracaatlar yapıldığında genel merkezden de uygun görülürse daha bilgili şekilde siyaset yapmaya devam edecek diye konuştu. GENÇLERE VERİLEN ÖNEM Kemer'den de ilerleyen tarihlerde meclise bir milletvekili göndermeyi arzuladıklarını belirten Başkan Gül, Bunun ilk tohumları atıldı. 16'ncı sıra bizim için dışlanmışlık değil. Cumhuriyet'le yaşıt CHP'nin 16'ncı sırası da bir onurdur, 1'inci sırası da bir onurdur. Bize bu onuru yaşatan başta Genel Başkanıma, genel başkan yardımcılarımıza, il, ilçe başkanlarımıza, bütün yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Burada oğlumla kamuoyunun önüne çıkıyorsak bu da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği önemdir dedi.

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