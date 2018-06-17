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"En iyi cevabı milletimiz verecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Korkuyla, baskıyla siyaset yapmaya, kanla siyaseti şekillendirmeye çalışanlara en iyi cevabı milletimiz verecek" - "Gerek cumhurbaşkanlığı seçim beyannamelerinde gerekse yapmış oldukları mitinglerde FETÖ'yü, PKK-PYD terör örgütünü kınamayanlar, kınayamayanlar, terör örgütlerinden hesap sormaları gerekirken şunu veya bunu vesile kılarak hükümete oklarını döndürmeleri vatandaşın gözünden kaçmıyor. Vatandaş da sağ duyusunu sandıklarda gösterecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Korkuyla, baskıyla siyaset yapmaya, kanla siyaseti şekillendirmeye çalışanlara en iyi cevabı milletimiz verecek." dedi.

Bakan Tüfenkci ve eşi Esra Tüfenkci, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, Koşu, Seyran, Fatih ve Yeşilkaynak mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret etti. Mahallelere gelişlerinde kendilerini karşılayan muhtar ve vatandaşlarla bayramlaşan Tüfenkci, sorun ve talepleri dinledi.

Tüfenkci, Seyran Mahallesi'ni ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın son gününü yaşadıklarını belirterek genel itibariyle sakin ve huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Bayramların komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin daha iyi hissedildiği günlerden olduğunu anlatan Tüfenkci, kendilerinin de dost, kardeş ve komşularıyla bu önemli günde bir araya geldiklerini ifade etti.

Tüfenkci, Malatyalıların Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunların farkında olduğunu ve bunu da görüşmelerinde kendilerine ifade ettiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, bu huzuru sağlayan güvenlik güçlerimize teşekkür ederken terörü kınamayan, terörü destekleyenlerle iş birliği yapanlara karşı 24 Haziran'da sandıklarda cevaplarını vereceklerini ifade ediyor. Özellikle CHP'nin HDP ile yakın, neredeyse ittifak ilişkisi içerisine girmesi, birbirleriyle örtülü olarak paslaşması, birtakım oy kaydırma hesaplarının içerisine girmeleri, en son Diyarbakır'da yaşanan miting destekleri, İstanbul Sancaktepe'de Muharrem İnce'nin yaptığı mitingde HDP bayraklarının asılması ve HDP'lilerin bu mitinge destek vermesi vatandaşın da gözünden kaçmıyor."

- "Vatandaş sağ duyusunu sandıklarda gösterecek"

Halkın yakalanan huzur ortamının korunması, demokrasinin gelişmesi adına birlik ve beraberliğin, istikbal ve istiklalin korunması adına 24 Haziran seçimlerini önemsediğini aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gerçekten de, milletimizin de gördüğü gibi 24 Haziran seçimleri sıradan bir seçim değil, çok çok önemli bir seçim. Türkiye'nin bugüne kadar teröre karşı vermiş olduğu mücadelenin devamı noktasında özellikle korkuyla, baskıyla siyaset yapmaya, kanla siyaseti şekillendirmeye çalışanlara en iyi cevabı milletimiz verecek. Gerek cumhurbaşkanlığı seçim beyannamelerinde gerekse yapmış oldukları mitinglerde FETÖ'yü, PKK-PYD terör örgütünü kınamayanlar, kınayamayanlar, terör örgütlerinden hesap sormaları gerekirken şunu veya bunu vesile kılarak hükümete oklarını döndürmeleri vatandaşın gözünden kaçmıyor. Vatandaş da sağduyusunu sandıklarda gösterecek."

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bayramlaşma Bülent Tüfenkci Malatya muhtar ziyaret

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