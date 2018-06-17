Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Korkuyla, baskıyla siyaset yapmaya, kanla siyaseti şekillendirmeye çalışanlara en iyi cevabı milletimiz verecek." dedi.

Bakan Tüfenkci ve eşi Esra Tüfenkci, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, Koşu, Seyran, Fatih ve Yeşilkaynak mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret etti. Mahallelere gelişlerinde kendilerini karşılayan muhtar ve vatandaşlarla bayramlaşan Tüfenkci, sorun ve talepleri dinledi.

Tüfenkci, Seyran Mahallesi'ni ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın son gününü yaşadıklarını belirterek genel itibariyle sakin ve huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Bayramların komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin daha iyi hissedildiği günlerden olduğunu anlatan Tüfenkci, kendilerinin de dost, kardeş ve komşularıyla bu önemli günde bir araya geldiklerini ifade etti.

Tüfenkci, Malatyalıların Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunların farkında olduğunu ve bunu da görüşmelerinde kendilerine ifade ettiklerini dile getirerek şöyle devam etti: