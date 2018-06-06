CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP iktidarında en kısa sürede parlamenter sisteme geri döneceğiz. Sarayın değil, halkın iktidarı olacak." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Kumru ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Vatandaşlardan 24 Haziran'da yapılacak seçimde destek isteyen Torun, ilçedeki seçim koordinasyon merkezinin de açılışına katıldı.
Torun, yaptığı konuşmada, esnafın zor günler geçirdiğini ve siftah yapamadan kepenk kapattığını öne sürdü.
Ordu'nun en önemli sorunlarının başında fındığın geldiğini savunan Torun, şunları söyledi:
"Fındığa sahip çıkan tek bir parti var, o da Cumhuriyet Halk Partisidir. Eğer biz gündemde tutmasaydık, fındık için adalet isteyip yürüyüş yapmasak, bunca çalışmaları yürütmeseydik, üreticimiz, halkımız daha da zor günleri yaşayacaktı. Yetki verin, fındığı 15 lira yapalım. Hakkınızı sonuna kadar savunalım. Sizi yokluğa, yoksulluğa, gençlerimizi işsizliğe mahkum eden AK Parti'nin hesabını kapatalım. İstediğiniz olmazsa gelin hesabını sorun."
Torun, CHP döneminde fındığın 15 lira olacağı sözünü yineleyerek, "Sözümüz söz. Göreve geldiğimizde fındığı en az 15 lira yapacağız. Aynı zamanda FİSKOBİRLİK gibi önemli bir kurumu güçlendirerek daha aktif rol almasını sağlayacağız. Bu da yetmeyecek, tüm çiftçilerimize mazotun litresini 3 liradan vereceğiz." diye konuştu.
Doğduğu topraklara hizmet etmek istediğini vurgulayan Torun, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu topraklarda doğduk, büyüdük, bu topraklara da bizi seçen halkımıza da borcumuz var. Biz vekiliz, aslolan millettir. Bize yetki verip kendi hakkını, çıkarlarını savunmamız için bizi Meclise gönderen halkımıza karşı büyük sorumluluğumuz var. Onların hakkını savunmak, sorunlarını gündeme taşıyıp çözüm üretmek öncelikli görevimiz. Milletimin emrinde oldum, olmaya da devam edeceğim. Bu halk iktidarın umurunda değildi. Biz bu düzeni değiştirmeye talibiz. CHP iktidarında en kısa sürede parlamenter sisteme geri döneceğiz. Sarayın değil, halkın iktidarı olacak. Bu Meclisin, bu devletin sahibi de yine milletimiz olacak."
Torun, daha sonra Altınordu ilçesine geçerek seçim çalışmalarını sürdürdü.
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