"En kısa zamanda Kandil'de de bayrağımız dalgalanmaya başlayacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Afrin'e nasıl ay yıldızlı al bayrağımız dikilmişse en kısa zamanda da Kandil'de de ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanmaya başlayacaktır." dedi.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma öncesi konuşan Destici, bayramların birlik, kardeşlik olduğunu, kardeşlik hukukuna zeval verecek, bunu zedeleyecek hiçbir davranışa müsamaha gösteremeyeceklerini söyledi.

Destici, kardeşlik ve birliği bozmaya, fitne sokmaya çalışan başta terör örgütleri olmak üzere bütün şer odaklarına, iç ve dış güçlere karşı nasıl mücadele edildiyse bundan sonra da el birliğiyle mücadele edileceğini ifade etti.

24 Haziran seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Destici, seçimlerin asla birliğe, kardeşliğe gölge düşürmemesi gerektiğini vurguladı. Suruç'taki olayın herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Bu saldırıyı gerçekleştiren hain PKK terör örgütüyse ya da onların yandaşlarıysa ya da herhangi bir başka grupsa ya da bir başka kişiyse bunların mutlaka ortaya çıkarılması ve hak ettiği cezayı alması lazım. Bizim kardeşliğimize gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'yi kana bulamaya ve insanları katletmeye, insanların hayatına kastetmeye kimsenin hakkı yoktur. İnanıyorum ki inşallah bu seçim sürecinde, bu menfur hadisenin bir daha tekrarı yaşanmaz. Bunun yaşanmaması için de gerekli bütün tedbirlerin alınacağına yürekten inanıyorum."