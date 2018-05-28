"En önemli şey ülke meselesi, memleket meselesidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bu normal bir seçim değildir. Bu seçim hakikaten demokrasinin oylandığı bir seçimdir. Adayların elbette önemi var ama en önemli şey ülke meselesidir, memleket meselesidir, yurt meselesidir." dedi.
Yılmaz, Ardahan'a gelişinde seçim otobüsü ve partililerin oluşturduğu konvoy ile kente giriş yaptı.
CHP İl Başkanlığı önünde seçim otobüsünden konuşan Yılmaz, serhat şehri Ardahan insanının gururlu ve onurlu olduğunu söyledi.
Ardahan insanının Türkiye'nin birçok ilinde önemli işler yaptığına işaret eden Yılmaz, "Ardahan, burası vatandır. Her şeyin burası için güzel olması gerekir. Her şeyin en iyisinin buradan çıkması lazım. Dolayısıyla bu dönem CHP'den iki milletvekili çıkması lazım. Tekrar kapınıza geldik. İnşallah bizi utandırmazsınız. Memleketi utandırmazsınız. Türkiye'nin bu zor dönemde bu yükünü sırtlamış insanları utandırmazsınız." diye konuştu.
Yılmaz, iktidarın verdiği "Türkiye büyüyecek, Türkiye gelişecek, her şey iyi olacak" sözlerini tutmadığını öne sürdü.
Türkiye'de iyi bir gidişatın olmadığını savunan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bize çok iş düşüyor. Partimizi iktidara taşımak için Ardahan'dan iki milletvekili çıkarmamız lazım. Bütün yapılanların hesabını 24 Haziran'da soracağız. Çünkü biliyoruz ki Ardahan'ın düzelebilmesi için Türkiye'nin düzelmesi lazım. Ardahan'daki et fiyatı Türkiye'den farklı olabilir mi? Burada ne varsa Türkiye'de de o var. Türkiye'de ne varsa burada da o var. Dolayısıyla bir tek yol var, o da bizim iktidara yürümemiz lazım."
Yılmaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çok aktif ve dinamik bir kampanya yürüttüğünü, bu nedenle Ardahan'dan kendisini selamladığını söyledi.
CHP olarak sadece Ardahan'ı değil, bütün illeri kazanmak zorunda olduklarını belirten Yılmaz, yarın erken seçim olacakmış gibi belediye seçimleri için de hazır olunması gerektiğini söyledi.
Öztürk Yılmaz, partililerin husumetten uzak durmalarını isteyerek, "Bu normal bir seçim değildir. Bu seçim hakikaten demokrasinin oylandığı bir seçimdir. Adayların elbette önemi var ama en önemli şey ülke meselesidir. memleket meselesidir, yurt meselesidir. Türkiye'de 'demokrasi ile mi yoksa diktatörlükle mi yönetileceğiz' tercihidir bu seçim. Onun için aranızdaki husumeti bitirin. Kendi adıma söylüyorum, bundan sonra Ardahan'ı daha iyi bir yere taşıyacağız. Bugün birlik günüdür, beraberlik günüdür. Dirlik günüdür, diktatörlüğe karşı savaş günüdür. Her yer suskun, suskun olmayan bir yer kaldı, o da CHP'dir." ifadelerini kullandı.
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