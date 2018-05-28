"En önemli şey ülke meselesi, memleket meselesidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bu normal bir seçim değildir. Bu seçim hakikaten demokrasinin oylandığı bir seçimdir. Adayların elbette önemi var ama en önemli şey ülke meselesidir, memleket meselesidir, yurt meselesidir." dedi.

Yılmaz, Ardahan'a gelişinde seçim otobüsü ve partililerin oluşturduğu konvoy ile kente giriş yaptı.

CHP İl Başkanlığı önünde seçim otobüsünden konuşan Yılmaz, serhat şehri Ardahan insanının gururlu ve onurlu olduğunu söyledi.

Ardahan insanının Türkiye'nin birçok ilinde önemli işler yaptığına işaret eden Yılmaz, "Ardahan, burası vatandır. Her şeyin burası için güzel olması gerekir. Her şeyin en iyisinin buradan çıkması lazım. Dolayısıyla bu dönem CHP'den iki milletvekili çıkması lazım. Tekrar kapınıza geldik. İnşallah bizi utandırmazsınız. Memleketi utandırmazsınız. Türkiye'nin bu zor dönemde bu yükünü sırtlamış insanları utandırmazsınız." diye konuştu.

Yılmaz, iktidarın verdiği "Türkiye büyüyecek, Türkiye gelişecek, her şey iyi olacak" sözlerini tutmadığını öne sürdü.