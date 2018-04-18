Endonezya Parlamento heyeti TBMM'de

Soluk, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin geleceğe yönelik büyük umutlar taşıdığını ifade ederek, "Endonezya'yı bölgesinde ve bölgemizde güvenilir bir ülke olarak görmekteyiz. Gönül rahatlığıyla iki stratejik ortak ve İslam dünyasının iki büyük ekonomisine sahip ülkeler olarak tanımlayabiliriz. Küresel ekonomik sistemin geleceği, terörle mücadele, aşırılıklarla mücadele, medeniyetler arası diyaloglarında mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşımak en büyük arzu ve emelimizdir." dedi.

Endonezya'nın nüfus bakımından dünyanın dördüncü, ekonomi olarak da 16. büyük ülkesi olduğunu anımsatan Soluk, Türkiye'nin de gerek ekonomi gerek nüfus yapısı itibarıyla büyük ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Soluk, iki İslam ülkesinin bir arada bulunmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, heyetin Türkiye'de güzel vakit geçirmesini diledi.

Endonezya'nın 260 milyon nüfusu ile Çin, Hindistan ve ABD'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olduğunu anlatan Udjianto, nüfusun 160 milyonunun 30 yaş altı, yüzde 8'inin ise 60 yaş üzerinde olduğunu belirterek, "Endonezya, nüfusunun önemli bölümü genç kuşaktan oluşuyor. Endonezya 300 ırktan oluşmaktadır ve her ırkın kendi lehçesi vardır. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümandır." dedi

Komisyon olarak Endonezya'nın turizm politikası uygulamalarında bir arayış içinde olduklarını, diğer ülkeleri izlediklerini ve en iyi uygulamayı aradıklarını anlatan Udjianto, izlenen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını dile getirdi.

Endonezya turizminin rekabet gücünü artırmak için Türkiye'nin uyguladığı örneklemeleri incelemek istediklerini vurgulayan Udjianto, "Türkiye sadece karma bir Avrupa ve Asya kültürü mirası almamış, Ortadoğu kültür mirasını da almıştır. Mimari mirasın ve kentsel tasarımın güzelliğinden kültürel miras görülmektedir. Dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinden turistlerin ziyaret etmesi noktasında zengin bir ülke olması şaşırtıcı değil. Türkiye kültürel mirasın dünyaya tanıtımında amiral gemisi olmuştur. Türkiye'nin bu özelliklerini göz önüne aldığımızda Endonezya'nın kültür ve turizm destinasyonlarını yönetimi ve tanıtımı konusunda Türkiye'nin başarı hikayeleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi uygun gördük." diye konuştu.