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Endonezya Temsilciler Meclisi Tütün Komitesi Heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili Erdinç, Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Tütün Konuları Özel Komitesi Heyeti ile bir araya geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili Şükrü Erdinç, Endonezya Temsilciler Meclisi Tütün Konuları Özel Komitesi Heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede bir konuşma yapan Erdinç, Türkiye ve Endonezya'nın iki stratejik ortak, İslam dünyasının iki büyük ekonomisine sahip ülkesi olduğunu belirtti.

Kökleri tarihe dayanan iki ülke ilişkilerinin dostluk, iş birliği ve yardımlaşma temelinde gelişmeye devam ettiğini anlatan Erdinç, Türkiye ve Endonezya'nın uluslararası platformlarda yakın iş birliği içinde bulunduğunu belirtti.

Endonezya'nın hızlı gelişimini memnuniyetle izlediklerini ifade eden Erdinç, "Türkiye'nin dinamik Asya bölgesi ile ekonomik bağları da gün geçtikçe ivme kazanmaktadır. Endonezya ile 2000'li yılların başında ticaret hacmimiz 260 milyon dolar seviyelerinde iken bu rakam 2017 yılında 1.74 milyar dolara yükselmiştir. Öncelikli hedefimiz yakın gelecekte ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmaktır." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Erdinç, söz konusu yapılanmanın ortadan kaldırılmasına dönük mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

FETÖ'nün, Endonezya'daki faaliyetlerinin son bulmasını arzu ettiklerini vurgulayan Erdinç, "Ülkenizdeki FETÖ yapılanmasının ortadan kaldırılması için desteğinizi bekliyoruz. Türkiye FETÖ'nün yanı sıra DEAŞ, PKK, YPG, PYD gibi terör örgütleriyle de mücadele etmektedir. Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğramakta olan DEAŞ'ın Endonezya dahil, Güneydoğu Asya bölgelerinde zemin kazanmaması için yakın iş birliği içinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Endonezya Temsilciler Meclisi Tütün Konuları Özel Komitesi Heyeti Başkanı Wilgo Zainar da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin Endonezya halkını da üzdüğünü aktaran Zainar, "Umarım ki bu olaydan sonra Türkiye, demokratik bir ülke olarak milletiyle daha güçlü olacak." diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesi adına yapılacak tüm faaliyetleri desteklediğine işaret eden Zainar, heyet olarak ziyaretlerinin amacının, Türkiye'nin tütün konusunda yürüttüğü politikalar ve yasal faaliyetler kapsamında bilgi edinmek olduğunu vurguladı.

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