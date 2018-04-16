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Enerji Bakanı Albayrak Alman mevkidaşı ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 4.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 4. “Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu” konferansına katılmak üzere gittiği Almanya’da, Alman Mevkidaşı Peter Altmaier ile bir araya geldi.
Enerji Bakanı Berat Albayrak 4. “Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu” konferansına katılmak üzere gittiği Almanya’da, Alman Mevkidaşı Peter Altmaier ile basına açıklamada bulundu. Yaptığı konuşmada Türkiye ve Almanya’nın köklü ilişki ve işbirliklerine değinen Albayrak, “Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, son dönemdeki ilişkiler olması gereken noktanın bir hayli gerisinde. Ekonomi ve enerji iç içe geçmiş iki alan olarak bu noktada, bu hususun, Türkiye-Almanya ilişkilerine daha pozitifi bir katkıyı nasıl yapabilir gerçeğinden hareketle, çok önemli ve faydalı bir ziyaret olduğunu ifade edebilirim” dedi.
Almanya’da yeni hükümetin kurulmasından sonra iki ülkenin çıkarına oluşturulacak ilişkiler kurmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye’nin 3 milyondan fazla mülteciyi sınırları içinde barındırdığını hatırlattı. Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’den başladığını söyleyen Bayraktar, Türkiye’nin güvenliğinin de Avrupa’dan başlaması gerektiğine değindi.

“Almanya Türkiye için vazgeçilemez bir ortaktır”
Türkiye-Almanya ilişkilerinin, her alanda olduğu gibi ekonomi alanında önem arz ettiğini söyleyen Bakan Albayrak, “İki ülkenin 40 milyona ulaşan ticaret hacmi ile, Türkiye’nin ithalatında ikinci, ihracatında 1. ülke olma hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez, çok önemli bir ortaktır” diye konuştu.
Bu ekonomik döngünün içinde enerjinin rolünün çok büyük olduğunun altını çizen Albayrak, Türkiye’de çok sayıda Alman enerji firmasının faaliyet gösterdiğini belirtti. Türkiye’nin enerji alanına ciddi anlamda yatırım yaptığını söyleyen Bakan Albayrak, “Özelikle Almanya ile bu yeni dönemde, enerji ve ekonomi noktasındaki iş birliğimizi artırmanın, Türkiye-Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşımak için itici bir güç olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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