Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV düzenlemesi uygulamasına ilişkin yapılan açıklamada, "Düzenleme uygulanmaya başlamasaydı, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla, en yüksek işlem hacmine sahip sekiz dağıtım şirketinin İstanbul ili Avrupa yakası ortalama benzin fiyatı 6,65 TL/litre, motorin fiyatı 5,97 TL/litre ve LPG (otogaz) fiyatı 3,82 TL/litre olacaktı." ifadesine yer verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın soru önergesine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen yazılı yanıtta, Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren döviz kurları ve petrol ürünleri fiyatlarındaki gelişmelere bağlı değişikliklerin akaryakıt fiyatlarına yansıtılmadığı belirtildi.

Önergeye verilen cevapta, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenleme uygulanmaya başlamasaydı, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla, en yüksek işlem hacmine sahip sekiz dağıtım şirketinin İstanbul ili Avrupa yakası ortalama benzin fiyatı 6,65 TL/litre, motorin fiyatı 5,97 TL/litre ve LPG (otogaz) fiyatı 3,82 TL/litre olacaktı."

