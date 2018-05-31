"Enerji sektörü, stratejik öneme sahip"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yıl ortalama 50-60 milyar doları enerji ihtiyacının tedariki için harcadığını belirterek, "Bizim için enerji sektörü, stratejik bir öneme sahip. Biz kendimize yetecek kıvama, ortama ulaşırsak bu 50-60 milyar dolarlık her yıl giden sarfiyatımızı kendimizde tutacağız ve tasarruf edeceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, Orhaneli ilçesine bağlı Sırıl Mahallesi'nde Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu, işi şansa bırakmadan, rehavete kapılmadan çalışmak gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden aldığı güçle sürdürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Bizde artık belediyecilik hizmetleri, sadece kaldırım yapan, çöp toplayan, cenaze arabası tahsis eden hizmetler olmaktan çoktan çıktı. Artık ülkenin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişim bakımından katma değer üretecek yatırımları da belediyeler vasıtasıyla insanımızla buluşturuyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin enerji konusunda kendine yetebilen bir ülke olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Önemli tutarda milli gelir payımızı biz, her yıl enerjiye aktarıyoruz. Ortalama her yıl 50-60 milyar doları enerji ihtiyacımızın tedariki için vermek zorunda kalıyoruz. Satın alıyoruz ve karşılığını ödüyoruz. Doğalgaz, elektrik, petrol ve diğer bütün madeni kaynaklar olarak baktığımızda, bu böyle. Bizim için enerji sektörü, stratejik bir öneme sahip. Biz kendimize yetecek kıvama, ortama ulaşırsak bu 50-60 milyar dolarlık her yıl giden sarfiyatımızı kendimizde tutacağız ve tasarruf edeceğiz."
Çavuşoğlu, AK Parti olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, bu noktada daha konforlu ve temiz bir enerjiye kavuşmak için çalıştıklarını belirterek, "Burada küçük gibi görünen ama ağırlığı büyük bu tesis, çok önemli. Bunların sayısını artırarak bölge insanına istihdam sağlamak, yerel idarenin bütçesine katkı sunmak, çok önemli." ifadesini kullandı.
- "İnsanımız daha iyisine layık"
Nerede olursa olsun insanlara hizmet sunmaları gerektiğinin bilincinde olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Doğalgazı ulaştırdığımız il sayısı bugün itibarıyla 78'e ulaşmış. Geriye sadece 3 il kalmış ve 350 civarında ilçeye doğalgazı ulaştırmışız. Bunun yanı sıra doğalgaz depolama tesislerimizi, herhangi bir hal başımıza geldiğinde, bunu ithal ettiğimiz ülkelerle bir sınırda bir problem yaşadığımızda stokladığımız enerjiyi kullanmak için artırıyoruz. Toplam yıllık enerji ihtiyacımızın depolama tesislerine oranı, yüzde 20. Yani yüzde 20'sini depolayıp arz güvenliği bakımından muhkem hale getiriyoruz."
Hakan Çavuşoğlu, "Şimdi köylerimizi KÖYDES ve BELDES projeleriyle yaşanabilir alanlar haline getirdik. Parke taşları, kanalizasyonlar, içme suyu şebekelerini, hepsini tamamladık. Biraz evvel bizden düğün salonu istediniz. 110 haneli köye düğün salonu yakışır. Köye bir meydan, park, cenazelerin yıkanacağı bir ev istiyorsunuz. Türkiye'nin geldiği aşamayı göstermesi bakımından bu talepler arasındaki değişkenliği görmemiz lazım. Önceden acil ihtiyaç dediğimiz evimize suyun gelmediği, tek noktadan çeşmelerden suların tedarik edildiği dönemlerden düğün salonlarına. İnsanımız daha iyisine layık. Daha iyisini yapmak için de var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu, daha sonra Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile açılış kurdelesini kesti.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ayrıca bir araya geldiği mahalle sakinlerinin sorunları ve taleplerini dinledi.
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