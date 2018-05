"Enerji sektörü, stratejik öneme sahip"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yıl ortalama 50-60 milyar doları enerji ihtiyacının tedariki için harcadığını belirterek, "Bizim için enerji sektörü, stratejik bir öneme sahip. Biz kendimize yetecek kıvama, ortama ulaşırsak bu 50-60 milyar dolarlık her yıl giden sarfiyatımızı kendimizde tutacağız ve tasarruf edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin enerji konusunda kendine yetebilen bir ülke olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önemli tutarda milli gelir payımızı biz, her yıl enerjiye aktarıyoruz. Ortalama her yıl 50-60 milyar doları enerji ihtiyacımızın tedariki için vermek zorunda kalıyoruz. Satın alıyoruz ve karşılığını ödüyoruz. Doğalgaz, elektrik, petrol ve diğer bütün madeni kaynaklar olarak baktığımızda, bu böyle. Bizim için enerji sektörü, stratejik bir öneme sahip. Biz kendimize yetecek kıvama, ortama ulaşırsak bu 50-60 milyar dolarlık her yıl giden sarfiyatımızı kendimizde tutacağız ve tasarruf edeceğiz."

Çavuşoğlu, AK Parti olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, bu noktada daha konforlu ve temiz bir enerjiye kavuşmak için çalıştıklarını belirterek, "Burada küçük gibi görünen ama ağırlığı büyük bu tesis, çok önemli. Bunların sayısını artırarak bölge insanına istihdam sağlamak, yerel idarenin bütçesine katkı sunmak, çok önemli." ifadesini kullandı.

- "İnsanımız daha iyisine layık"

Nerede olursa olsun insanlara hizmet sunmaları gerektiğinin bilincinde olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: