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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Hatay'da:

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 22:07 | Son Güncelleme

"Afrin'de, Münbiç'te, kuzey Suriye'de bu bölgede tekrardan haritaları şekillendirmek için ortaya koyulan bütün senaryoları, bütün bu tuzakları Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzağı yapanların başına geçireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Afrin'de, Münbiç'te, kuzey Suriye'de bu bölgede tekrardan haritaları şekillendirmek için ortaya koyulan bütün senaryoları, bütün bu tuzakları Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzağı yapanların başına geçireceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, Hatay Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdal Ata'yla bir süre görüştü.

Daha sonra AK Parti Hatay İl Başkanlığında partililerle buluşan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, yüzyılın kaderi ve tarihinin bugünlerde yazıldığını söyledi.

Albayrak, bugün içinden geçilen tüm süreçlerin büyük doğumun habercisi olduğunu belirtti.

Yaşanılan süreçte sancıların çekileceğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Büyük doğumlar sancılı olur. Kolay değil. Bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisidir. Biraz sancı çekeceğiz, biraz canımız acıyacak, biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu feraha erecek, kurtuluşa erecek, Allah'ın izniyle bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanımızla gittiğimiz tüm programlarda herkes ne diyor biliyor musunuz? 'Sayın Cumhurbaşkanım bizi Afrin'e götür.' Genç, yaşlı hepsi. Cumhurbaşkanımız da diyor ki 'Bekleyin önde ben gerekiyorsa hep birlikte gideceğiz.' Bu it kopuklar da bu terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da tarihten silinecek. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın."

- "Ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı"

Albayrak, yaşanılan süreçte herkesin yek vücut, dimdik ayakta durması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Afrin şu kadarcık bir yer canım. Dümdüz edin geçin. Bir dakika biz zalim değiliz. Zalim olmadık. Bizim ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı. Mazlumu başını okşayarak, her zaman kolundan tutup kaldırarak sahiplendi. Öyle olduğu için zaten onların duasıyla bu millet bütün dünya yükleniyor, diyorlar ki bunlar nasıl bir millet. Vuruyor vuruyor bir daha kalkıyor. 2011'de 2012'de bir daha kalkıyor. Afrin'de, Münbiç'te, kuzey Suriye'de bu bölgede tekrardan haritaları şekillendirmek için ortaya koyulan bütün senaryoları bütün bu tuzakları Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzağı yapanların başına geçireceğiz."

Konuşmasının ardından partililerle bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Albayrak, Antakya Kültür Merkezi'nde basına kapalı olarak düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

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