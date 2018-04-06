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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri kamuflajla sınır birliklerini ziyaretini eleştirenlere tepki göstererek, “Mehmetçiğini ziyarete giden başkumandanını, hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde bir muhalefet var" dedi.AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı 4.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri kamuflajla sınır birliklerini ziyaretini eleştirenlere tepki göstererek, “Mehmetçiğini ziyarete giden başkumandanını, hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde bir muhalefet var" dedi.
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve çok sayıda partili katıldı.
Kongrede konuşan Aile ve Sosyal Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarı ile ilgili düzenlemeye değinerek, "Çocuğun ihmal ve istismarı ile ilgili yeni düzenleme bakanlar kurulunu imzasının ardından meclise sunulacak. Her türlü ihmal ve istismardan çocuklarımızı korumak zorundayız. Koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi arttıracağız. Milletimizin vereceği destekle her türlü ihmal ve istismardan çocuklarımızı korumak önceliğimiz. Çocuğumuz istismara uğradıysa, o hainler alçaklar en yüksek şekilde ceza verecek düzenlemeyi getireceğiz. 50 yıla kadar varan cezalarla ağırlaştırılmış müebbetle çocuklarımıza dokunanlara en ağır cezayı vereceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, “Siyasi, ekonomi, enerji anlamında tarihi bir hafta oldu. 60 küsur yıllık bir rüya. Rüyanın gerçekleşmesinde sadece bir kişinin en büyük payı var. 60 yılda kimseye değil de niye bu insana nasip oldu. Cumhuriyet tarihinde başarılamayan hedeflere ulaştık. Bunun için cesur olacaksınız, kararlı olacaksınız, çok çalışacaksınız. Allah’tan başka hiç kimseden korkmayacaksınız. Bütün bunların birleştiği tek lider Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımıdır"
Nükleer Santral temel atma töreni ile ilgili konuşan Bakan Albayrak, "60 yıl boyunca stratejik müttefik diyeceksin. Karın tokluğuyla sırt sıvazlayıp göndereceksin. Afrin’de füzeler atılıyor. NATO üyesiyiz kendimizi savunmak için patriot ver ‘yok’, parasını vereyim sat ‘yok’. Başkasından aldığın zaman, ‘olmaz’ nükleer santral gel yap ortak olalım yok. Sen yaptığın zaman. Öyle bir şey yok. Bu yatırımın bir diğer bunun kadar önemli ve anlamı tarafı şudur; Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımıdır. 20 milyar doları aşan bir yatırım. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, çığırtkanlık yapıyorlar. Dünyadaki krizlerden Türkiye’de sıkıntıdan bahsediyorlar. Faaliyete geçtiğinde 3 bin 500 kişiden fazla istihdam oluşturacak, milyarlarca dolarlık sanayi endüstrisi oluşturacak. Türkiye’nin enerjiye bağımlı olduğu bu resimde asgari yüzde ondan fazla bir baz yükle tarihi bir yatırım olacak. Teknoloji anlamında çok büyük strateji anlamına geliyor. Birileri bağırıyor, ‘Dünya kapatıyor, Almanya kapatıyor’ diye. Yalan. Dünyada 55’ten fazla inşaatı devam eden nükleer santral var. Faaliyete devam eden 450’den fazla nükleer santral var. Sınırımızın dibinde Bulgaristan’da 80’lerin teknolojisi ile yapılmış santral var. Dört bir tarafımızda var. Herkese helal Türkiye yapınca haram. Kusura bakmasınlar. Bu eleştirenlere bakıyorsunuz tuzu kuru. Paris’ten Newyork’tan gelmezler. Paris’in 70 km yakınında nükleer santral var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri kamuflajla sınır birliklerine ziyaretiyle ilgili eleştirilere sert tepki gösteren Bakan Albayrak, "Ülke büyük bir kurtuluş savaşıyla karşı karşıya. Siyasi seviye hangi düzeyde. Mehmetçiğini ziyarete giden başkumandanını hain terör örgütlerinin diliyle aynı safta durarak lanetleyecek düzeyde bir ihanet içerisinde bir muhalefet var. Kim kimle hangi safta görüyorsunuz. Elin Amerika’sının sanatçısı dünyanın dört bir yanından askerlere ziyarete gittiğinde canlı yayında şak şak alkışlarken, canını ülkenin birliği için verecek Mehmetçiğini ziyarete giden yerli ve milli insanlarına, bu ihaneti yapanlar, bu ahlaksızlığı yapanlar bu hainlerle aynı saftadır. Herkes diline doladı yerliyim milliyim diye yerli ve millilik lafta olmaz. Bu ihanet içerisinde olanların yaptığı ülkeyi bölmek isteyenlerden farksız değildir" dedi.

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