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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar, alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım."

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar, alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım."


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Anahtar Kelimeler:
Çukurca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Hakkari

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