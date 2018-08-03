Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Selimiye'yi ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Bulgaristan'ın Yambol kentinde "Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı açılış töreni"ne katılması sonrası Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giren Bakan Dönmez'i Vali Günay Özdemir karşıladı.

Selimiye Camisi'ni ziyaret eden bakan Dönmez, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Dönmez, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Bulgaristan hükümetinin davetlisi olarak Bulgaristan'da doğalgaz iletim hattı açılış törenine katıldığını söyledi.

Dönüşte de serhat şehri Edirne'ye Edirne Valisi Günay Özdemir'in daveti üzerine geldiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Selimiye'de namazı kıldık şimdi buradan yolumuza devam edeceğiz. Edirne ile ilgili şunu ifade edebilirim. Bizim geçtiğimiz yıl açıkladığımız yeni il ve ilçelere doğalgaz programı kapsamında biliyorsunuz 222 ilçe ve beldemiz, yerleşim birimimiz doğalgaz yatırım programına alınmıştı. Bunlardan 12'si beldeler dahil Edirne'ye ait, en çok ilçe beldenin dahil edildiği illerimizden birisi. Geçtiğimiz yılda bunlardan bugüne kadar 3'ünü verdik. İnşallah program devam ediyor 2019 yılı sonuna kadar diğer eksik programda yer alan ilçe ve belde merkezlerimize de doğalgazımızı getireceğiz. Edirnemiz daha güzel atmosferde ve hava kalitesine ulaşmış olacak."

Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde Edirne Valisi Özdemir, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu eşlik etti.

