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Enes Berberoğlu'nun eşi: CHP'ye kırgınım

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, partiye kırgın olduğunu dile getirirken “Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı yapıldı, ama sonra bir şey yapılmadı. Çok yavaş kaldıklarını düşünüyorum” dedi.

Enes Berberoğlu'nun eşi: CHP'ye kırgınım

Evrensel gazetesinden Meltem Akyol’a konuşan Oya Berberoğlu, CHP’ye kırgınlığını şu ifadelerle dile getirdi:

“Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı yapıldı, ama sonra bir şey yapılmadı. Çok yavaş kaldıklarını düşünüyorum. Yani Avrupa için de çok şey önerdim, buradan CHP’den 30-40 milletvekili ziyaret etmiştir, o kadar da çok Enis’e sahip çıktıklarını düşünmüyorum. Kemal Bey çok sahip çıkmaya çalıştı, Adalet Yürüyüşü falan. Biraz kırıldım, içerledim. Grupta konuşma, bazı vekillerin açıklamaları öyle gitti. Avrupa’dan ziyarete gelen olmadı ya Enis’i. Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcısı, geldi, Umut Oran vesilesi ile. Görüşmesine de izin verilmedi zaten. Onun dışında Avrupa’dan gelen parlamenter ziyareti olmadı. Genelde biz tek başımızaydık, Enis, ben, kızım ve işte avukatlarımız.”

'LEYLA HANIM DA TUTUKSUZ YARGILANMALI'

Tutuklu bir diğer milletvekili olan HDP’li Leyla Güven’in durumuna da değinen Oya Berberoğlu, “Leyla Hanım için de aynı şey geçerli, seçilmiş bir milletvekili, tutuksuz yargılanması lazım, illa yargılanacaksa, normalde de dokunulmazlık kazanıldıktan sonra davaların durması gerekiyor, her şey siyasi iktidarın iki dudağı arasında işte, normalde Leyla Hanım’ın da tahliye edilmesi lazım, Enis’in de...” ifadelerini kullandı.


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enes berberoğlu oya berberoğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
senin adam iş yok kasetle gelmiş 9 seçim kaybetmiş seçim sonrası akp kaybeti diyen karikatur kılıklı adam dan ne bekliyorsun kocan çıksın itirafcı olsun kemal bu kasedi bana verdi desin kurtulsun
Kardeşim kırgın olmadan önce geçmişine bakacaksın. gizli bilgi ve belgeleri servis etmeden önce düşünüceksin sonuçlarını. sonra da çıkıp kırıldım demeye hakkınız yok
seçilmiş milletvekili olunca herşeyi yapma hakkına sahip mi oluyorlar.mantığa bak
Evrensel gazetesine konusmus. Pkk ya teror orgutu diyemeyen her zaman pkk savunucusu olan. Pkk yi destekleyici kose yazilari yazan... Hatta ve hatta pkk nin ustlendigi bir cok bombali saldirida dahi pkk yapti diye haber yapamayan gazeteye konusmus. Neden sozcu gb gazeteye degilde neden evrensel gb sol gibi gozukup teror sevici gazeteye demec vermis
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