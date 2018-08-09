Enes Berberoğlu'nun eşi: CHP'ye kırgınım

Evrensel gazetesinden Meltem Akyol’a konuşan Oya Berberoğlu, CHP’ye kırgınlığını şu ifadelerle dile getirdi:
“Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı yapıldı, ama sonra bir şey yapılmadı. Çok yavaş kaldıklarını düşünüyorum. Yani Avrupa için de çok şey önerdim, buradan CHP’den 30-40 milletvekili ziyaret etmiştir, o kadar da çok Enis’e sahip çıktıklarını düşünmüyorum. Kemal Bey çok sahip çıkmaya çalıştı, Adalet Yürüyüşü falan. Biraz kırıldım, içerledim. Grupta konuşma, bazı vekillerin açıklamaları öyle gitti. Avrupa’dan ziyarete gelen olmadı ya Enis’i. Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcısı, geldi, Umut Oran vesilesi ile. Görüşmesine de izin verilmedi zaten. Onun dışında Avrupa’dan gelen parlamenter ziyareti olmadı. Genelde biz tek başımızaydık, Enis, ben, kızım ve işte avukatlarımız.”
'LEYLA HANIM DA TUTUKSUZ YARGILANMALI'
Tutuklu bir diğer milletvekili olan HDP’li Leyla Güven’in durumuna da değinen Oya Berberoğlu, “Leyla Hanım için de aynı şey geçerli, seçilmiş bir milletvekili, tutuksuz yargılanması lazım, illa yargılanacaksa, normalde de dokunulmazlık kazanıldıktan sonra davaların durması gerekiyor, her şey siyasi iktidarın iki dudağı arasında işte, normalde Leyla Hanım’ın da tahliye edilmesi lazım, Enis’in de...” ifadelerini kullandı.
Hakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...
Filinta Mustafa'nın torunundan dev miras davası! Mustafa Zeki Paşa Yalısı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı
Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 4 yorum