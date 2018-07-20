Engelli milletvekili, engelliler için komisyon istedi

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Meclisin hemen hemen her alana ilişkin komisyonları var ama engellilerin yok. TBMM Başkanlığının bu konuda adım atmasını bekliyoruz. Parti olarak bunun takipçisi olacağız." dedi.

Piroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, engellilerin yaşadıkları sorunların Meclis bünyesinde bile yeterince kavranmadığını savundu.

Mecliste geçmiş dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı "Engelliler Alt Komisyonu" bulunduğunu fakat daha sonra bir daha kurulmadığını anımsatan Piroğlu, kendisinin yeni milletvekili seçildiğini ve 1998 yılından beri ortopedik engelli olarak tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürdüğünü söyledi.

İş kazası geçirerek engelli olduğunu ve sokaklarda yaşadıkları sorunların çok olduğunu ifade eden Piroğlu, "Meclisin hemen hemen her alana ilişkin komisyonları var ama engellilerin yok. TBMM Başkanlığının bu konuda adım atmasını bekliyoruz. Parti olarak bunun takipçisi olacağız. Bir engelliler komisyonu kurulması için her türlü ısrarda bulunacağız." diye konuştu.

Piroğlu, engellilerin erişimi konusunda Meclisin de kendisini daha iyi dizayn etmesi gerektiğini belirterek, TBMM Genel Kurulunda seçimlerde kullanılan oy sandıklarına başka birinin yardımı olmadan erişemediğini söyledi.

