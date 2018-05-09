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Engelliler Haftası

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "16 yıldır büyük değişim, gelişim ve atılım gösteren AK Parti, 24 Haziran'da ve sonrasında da irade, erdem, cesaret ile zaferler kazanmaya devam edecek, engelli vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya sürdürecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 yıldır büyük değişim, gelişim ve atılım gösteren AK Parti, 24 Haziran'da ve sonrasında da irade, erdem, cesaret ile zaferler kazanmaya devam edecek, engelli vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Çalık, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören inanç ve anlayışla engelli vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Engelli vatandaşların elinden tutmanın vicdani bir görev olmasının yanında vatandaşlık görevi de olduğunu vurgulayan Çalık, engelli vatandaşların topluma kazandırılması yolunda Türkiye'nin dünyada önemli mesafeler kateden ülkelerin başında geldiğini bildirdi.

Çalık, milleti sosyal devlet uygulamalarıyla gerçek anlamda ilk defa buluşturan AK Parti'nin "Halka Hizmet Hakk'a Hizmet" anlayışıyla toplumun her kesimini kucakladığını, gönül köprüleri kurduğunu ifade etti.

Çıkardıkları Engelliler Kanunu (2005) ile Anayasa'da yaptıkları (2010) değişikliklerle engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık ilkesini getirdiklerini anımsatan Çalık, şöyle devam etti:

"Sağlıktan sosyal hayata, eğitimden istihdama, ulaşımdan dini hizmetlere kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına politikalar üreterek uygulamaya koyduk. 2001 yılında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sosyal Politikalar Başkanlığının alt birimi olan Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. 81 il ve 970 ilçemizdeki merkezlerimizle engelli vatandaşlarımızın yaşamını daha da kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. 16 yıldır büyük değişim, gelişim ve atılım gösteren AK Parti, 24 Haziran'da ve sonrasında da irade, erdem, cesaret ile zaferler kazanmaya devam edecek, engelli vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya sürdürecektir."

Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye ile her türlü engeli aşmaya devam edeceklerini aktardı.

Güçlüklere göğüs geren, azmini ve çabalarını hiçbir zaman kaybetmeyen engelli vatandaşların Engelliler Haftası'nı tebrik eden Çalık, toplumsal duyarlılığın bir gün, bir hafta değil her zaman diri kalması temennisinde bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Engelliler Haftası

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