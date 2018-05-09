AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 yıldır büyük değişim, gelişim ve atılım gösteren AK Parti, 24 Haziran'da ve sonrasında da irade, erdem, cesaret ile zaferler kazanmaya devam edecek, engelli vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Çalık, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören inanç ve anlayışla engelli vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Engelli vatandaşların elinden tutmanın vicdani bir görev olmasının yanında vatandaşlık görevi de olduğunu vurgulayan Çalık, engelli vatandaşların topluma kazandırılması yolunda Türkiye'nin dünyada önemli mesafeler kateden ülkelerin başında geldiğini bildirdi.

Çalık, milleti sosyal devlet uygulamalarıyla gerçek anlamda ilk defa buluşturan AK Parti'nin "Halka Hizmet Hakk'a Hizmet" anlayışıyla toplumun her kesimini kucakladığını, gönül köprüleri kurduğunu ifade etti.

Çıkardıkları Engelliler Kanunu (2005) ile Anayasa'da yaptıkları (2010) değişikliklerle engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık ilkesini getirdiklerini anımsatan Çalık, şöyle devam etti: