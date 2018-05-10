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Engelliler Haftası

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: - "Geçtiğimiz seçimlerde ortopedik engellilere tekerlekli sandalyeyle 4'üncü, 5'inci katta oy kullandıran, engellilere çektirdikleri çile yetmezmiş gibi bir de seçimlerde çile çektiren AKP hükümetinin, 24 Haziran seçimlerinde geçmişten ders alarak, bu sorunu çözmesini bekliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Geçtiğimiz seçimlerde ortopedik engellilere tekerlekli sandalyeyle 4'üncü, 5'inci katta oy kullandıran, engellilere çektirdikleri çile yetmezmiş gibi bir de seçimlerde çile çektiren AKP hükümetinin, 24 Haziran seçimlerinde geçmişten ders alarak, bu sorunu çözmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, Engeliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatın her alanında engellilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Engellilere ayrılan kadroların kamu kurumlarında bile uygulanmadığını belirten Ağbaba, şu görüşleri savundu:

"2002 yılından bu yana engellilerle ilgili mevzuatta sürekli değişiklik yapılıyor. Ancak engellilerin yaşamları mevzuatlardaki gibi değişmiyor. AKP engellilere söz vermekten öteye gitmiyor. Ortada engelliler için oluşturulmuş, ayakları yere basan bir devlet politikası maalesef yok. Devlet bu konuda taşın altına elini koymalı, kendi kurumlarını geliştirerek özellikle engellilerin eğitimi ve istihdamı konusunda bir devlet politikası oluşturmalıdır."

Sadece 3 Aralık'ta ve 10 Mayıs'ta hatırlanan engellilerin diğer zamanlarda unutulduğunu ve yaşamın her alanında görmezden gelindiğini ileri süren Ağbaba, "Engellilerin sorunları kalıcı çözüm bekliyor. Engellilere yönelik bu politikaların oluşturulması noktasında mutlaka, STK'lar, dernekler, vakıflar ve bağımsız kuruluşlardan oluşan bir kurul oluşturulmalı, sorun yaşayan engellilerin temsilcilerinin görüşleri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

- "Okuma, yazma oranı düşük"

Ağbaba, engellilerin sorunlarının araştırılması, insanca yaşayabilecekleri ortamların hazırlanması için bugüne kadar çok sayıda araştırma ve soru önergesi verdiklerini, "rehber köpekler" kanun tekliflerinin reddedildiğini belirtti.

Engellilerin okuma yazma oranlarının düşük olduğuna işaret eden Ağbaba, "Geçtiğimiz seçimlerde ortopedik engellilere tekerlekli sandalyeyle 4'üncü, 5'inci katta oy kullandıran, engellilere çektirdikleri çile yetmezmiş gibi bir de seçimlerde çile çektiren AKP hükümetinin, 24 Haziran seçimlerinde geçmişten ders alarak bu sorunu çözmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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