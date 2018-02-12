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Engin Altay: Afrin AK Parti'nin oyuncağı değildir

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin harekatına ilişkin tüm bilgilerin AK Parti kongrelerinde paylaşıldığını savunarak "Afrin ile ilgili hiçbir açıklamanız devletin resmi birimlerinde yapılmadı.

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin harekatına ilişkin tüm bilgilerin AK Parti kongrelerinde paylaşıldığını savunarak "Afrin ile ilgili hiçbir açıklamanız devletin resmi birimlerinde yapılmadı. Bütün gelişmeleri AK Parti kongrelerinden millete duyurdunuz. Ahlaki bir durum değildir. Afrin'i tek adam şovuna çevirmek için her şeyi mübah sayan bir anlayıştan Türkiye'ye hayır gelmez. Afrin AK Parti'nin oyuncağı değildir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin hükümeti dört konuda uyardıklarını, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını belirterek şunları söyledi: "En başında dedik ki askeri diplomatik angajmanlarınızı mecliste ana muhalefetle paylaşın. Stratejik hata yapmayın çok hassas bir bölgeye gidiyorsunuz. Elbette vatan için hepimiz şehit oluruz ama stratejik hatalarınızdan kaynaklı olarak şehit vermeyelim dedik. Samimi olun, bu bir milli meseledir iç politika malzemesine dönüştürmeyin dedik. Terör örgütleriyle tümüyle etkin katı bir mücadele edin ama Türkiye'nin bir an önce çözülmesi gereken bir Kürt sorunu vardır bu konuda da bu sorunun çözüleceği yer TBMM'dir. Ne kandil ne İmralı ne Oslo ne Dolmabahçe'dir. TBMM Kürt sorununun çözümüne yönelik doğru sağlıklı adımları iktidarı muhalefetiyle atabilmeli dedik. BU uyarılarımızın genel olarak çok dikkate alınmadığını görüyoruz. Bir konu bizi çok üzdü. Başbakanın bir il kongresinde 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganı karşısında başbakanın biraz müstehzi biraz gülerek o gün 11 şehit vermişken 'Çıkışta hazır olun Afrin'e gidiyoruz' sözüdür. Bu çok küstahça bir tutumdu. Orada can kan veren Mehmetçiğimize ağır bir hakarettir. Afrin AK Parti'nin oyuncağı değildir. İç politikada kendi siyasi ikbali için kullanacağı bir malzeme değildir. Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren sınır güvenliğimizi ilgilendiren yüksek hassasiyetli bir konudur."

"ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE YASAL BİR SİYASİ PARTİNİN, MECLİS'TE GRUBU BULUNAN BİR PARTİNİN KONGRESİDİR"
Engin Altay, HDP'nin kongresine katılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen oraya gittim. Bizim gittiğimiz yer Ankara'nın göbeğinde yasal bir siyasi partinin, Meclis'te grubu bulunan bir partinin kongresidir. Düşüncelerine katılmamız asla mümkün değildir, tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Eğer HDP bir terör örgütü ise, HDP'nin bu kongresine hükümet nasıl izin verdi bunu sorgulamak lazım."

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