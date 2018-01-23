Engin Altay: Afrin Harekatının bir partinin operasyonu gibi sunulması siyasi ahlak yada etikle bağdaşmaz

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin'e düzenlenen hakeratın siyasi iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak "Erdoğan'ın bunu tek kişilik oyun gibi kahramanlığı üzerine övgüler dizilecek senaryoya çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. Ahlaki bulmuyoruz, edep dışı buluyoruz. Bir partinin operasyonu gibi sunulması siyasi ahlak ya da etikle bağdaşmaz. Bu operasyonu AK Parti iç politika malzemesi yaptıkça milletin nezdinde küçülecek itibarı halel görecektir" dedi.

"TERÖR VE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AYRIM YAPMADAN ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE EDİN"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Harekat sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a rahmet dileyen Engin Altay şöyle konuştu: "Türkiye sınır güvenliğiyle ilgili bu operasyonu gerçekleştirirken Mehmetçiğimizi burnunun kanamadan tehdit unsurlarının temizlenmesidir temennimiz. Türkiye bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. AK Parti hükümetlerine şunu söyledik hep; terör ve terör örgütleriyle ayrım yapmadan etkin katı mücadele içinde olun. Kimi terör örgütlerini biraz göz ardı ederek diğer örgütlere operasyonlar yapmak doğru değil. Terör nerden kimden gelirse gelsin aynı görüp aynı şekilde muamele etmek gerek terör örgütlerine. Kürt sorununu çözümüne yönelik adımları da terörle mücadelede eş zamanlı atabilmelidir. Bu adımları atmayanlar bunları bitirirsiniz bugün başka terör örgütleri ortaya çıkar. Eş zamanlı olarak Kürt sorunu çözümüne yönelik adımların, hamlelerin yapılması önemlidir. ÖSO birlikleri nereden nasıl oluşturuldu, şüpheli ve tartışma getiricidir. ÖSO, El Kaide uzantılı kimi örgütlerden oluşan bir derleme birliktir. Türkiye'nin bu konuda dikkatli olması lazım."