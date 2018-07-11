Engin Altay'dan ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına tepki

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ODTÜ'de pankart açan 5 öğrenciden 4'ünün tutuklanmasını eleştirdi, "Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu Tayyip Erdoğan'a ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Engin Altay, "Tayyip Erdoğan'ın gidişi gidiş değil, hali hal değil. Erdoğan'la birlikte kraldan çok kralcılık yaklaşımı ile bazı devlet yöneticilerinin, kamu görevlilerinin yaptıkları soytarılıklar da artık milletin sabrını taşırma noktasına gelmiştir. Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu Tayyip Erdoğan'a ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz. Bunun bedeli, CHP'lilerin cezaevine girmesi, idam sehpasına gitmesi de olsa bunda kararlıyız. Demokrasiyi Tayyip Erdoğan'a yedirmeyeceğiz. Toplumsal reflekslerin, kamu vicdanındaki duyarlılıkların da ayağa kalkmasının zamanı geldi" dedi.

‘ERDOĞAN’DAN KORKMAYIN, ALLAH’TAN KORKUN’

Engin Altay, ODTÜ'de, 'Tayyipler alemi' pankartı açtığı için gözaltına alınan 5 öğrenciden 4’ünün tutuklandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Söz konusu karikatürü çizenlerin yargılanmış ve beraat etmişlerdir. Yargılanıp beraat edilmiş karikatürü pankarta basıp açan 4 öğrencinin tutuklanması burun sürtmektir; kin, nefret, intikam, ayrıştırma, ötekileştirme güdüsünün ve politikalarının bir sonucudur. Siyasetçilerin karikatürünün yapılamadığı ve eleştirilemediği bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Tayyip Erdoğan'a yaranmanın sonu yok. Tayyip Erdoğan'dan korkmayın, korkacaksanız Allah'tan korkun, hukuk adamı olarak kişiliğinizi ve kimliğinizi kaybetmekten korkun. Erdoğan'a da seslenmemiz lazım: Ayıptır günahtır, yargıdan elini çek. Sen çekmiyorsan senin yakınların, şürekan, senin adına yargıya talimat veren avukatlara haddini bildir. Türkiye'yi daha fazla bu utançla yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur."

‘TÜRKİYE’DE YAŞAYAN 80 MİLYON SENİN TEBAN DEĞİLDİR’

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine oy vermeyenleri karşısına aldığını iddia ederek şöyle devam etti:

"Erdoğan kendisinden olmayan, seçmen bazında 24 milyonla savaşma kararındadır. Kendisine karşı olan 24 milyonu cezaevine atacak kadar cezaevi yapsın Erdoğan. Çünkü, kendisine oy vermeyen 24 milyon susmayacak. Hazine'yi damada bağlayacaksın, '18 milyon seçmeni terörist' diye itham eden bir zatı da İçişleri Bakanı yapacaksın. Eğer bilinçli bir şekilde Türkiye'yi parçalamak, bölmek, ayrıştırmak istiyorlarsa Allah selamet versin. Onlara inat, et tırnak olacağız, Kürdüyle Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, başı açığıyla, kapalısıyla. Erdoğan, dün debdebe, şatafat içerisinde yemin ettin. Türkiye'de yaşayan 80 milyon senin teban değildir. Gel bu milleti bölme, ayrıştırma, sana oy vermeyenlerin de oyunu almaya çalış. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorsun, bu milleti bölmeye çalışıyorsun. Bu tutumundan, tavrından vazgeç, yoksa bedeli Türkiye'de hiç kimsenin tasvip ve kabul etmeyeceği kadar ağır olur."

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