Muharrem Erkek, "Bu karar, geciktirilmeden verilmelidir. Çünkü insan özgürlüğünden değerli hiçbir şey yoktur. Aksi, açıkça anayasaya, yasa koyucunun iradesine, amacına aykırılık teşkil eder ve bir anayasa, hak gasbıdır. Unutulmasın ki adaletsizliği işleyenler, çekenlerden daha sefildir. Onun için bu adaletsizliğe derhal son verilmedir ve milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu hakkındaki dava durmalı, kendisi de derhal ve koşulsuz olarak tahliye edilmeli, özgürlüğüne kavuşmalı, yarın TBMM'de gerçekleşecek yemin töreninde bizlerle birlikte olmalıdır." diye konuştu.

Davası devam eden Berberoğlu'nun dosyasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde olduğunu aktaran Erkek, yüksek yargıçların, anayasaya ve hukuka uygun karar vereceğine inandıklarını kaydetti.

"Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu'nun derhal tahliye edilmesi ve hakkındaki davanın durması gerekirken, halen bir karar verilmemiş olması düşündürücüdür." değerlendirmesinde bulunan Erkek, Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrasının, Enis Berberoğlu'na uygulanması gerektiğini vurguladı.

Erkek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MİT tırları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, yeniden milletvekili seçildiğini ve Anayasa'ya göre tekrar dokunulmazlık kazandığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Enis Berberoğlu hakkındaki dava durmalı, kendisi de derhal ve koşulsuz olarak tahliye edilmeli, TBMM'de gerçekleşecek yemin töreninde bizlerle birlikte olmalıdır." dedi.

- "Gündemimizde olağanüstü kurultay yok"

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in de tutuklandığını hatırlatan Erkek, milletvekilleri olarak Erdem'i cezaevinde ziyaret edemediklerini, bu konudaki başvurularının, cezaevi koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini aktardı.

Erkek, "Bu hukuksuz, haksız uygulamaya derhal son verilmeli. Silivri Cezaevi'nde tek kişilik bir bölümde kalan Sayın Eren Erdem'e uygulanan bu haksız tecrit derhal kaldırılmalı, milletvekillerinin görüşmesi mutlaka sağlanmalıdır." dedi.

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin görüşleri sorulan Erkek, "Bunun takdiri tabii ki kurultay delegelerine, partililerimize aittir. Ama tabanımızda, delegelerimizde büyük çoğunlukla şu anda partinin bir olağanüstü kurultaya ihtiyacı olmadığı, yerel seçimlere hazırlanmamız gerektiği düşüncesi hakimdir. Bizim gündemimizde olağanüstü kurultay yok." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine ise Erkek, Muharrem İnce'nin, CHP'den daha fazla oy almasının doğal olduğuna işaret ederek, kendilerinin de bu oyun daha fazla olması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Erkek, "Başarı varsa hepimizin, başarısızlık da hepimizin. Sayın Muharrem İnce'nin aldığı oy da CHP'nin aldığı oy da hepimizin başarısı ya da başarısızlığıdır, herhangi bir kişinin değil." diye konuştu.

