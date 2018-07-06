HABER

Enis Berberoğlu hakkındaki dava

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 12:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: - "Enis Berberoğlu hakkındaki dava durmalı, kendisi de derhal ve koşulsuz olarak tahliye edilmeli, TBMM'de gerçekleşecek yemin töreninde bizlerle birlikte olmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Enis Berberoğlu hakkındaki dava durmalı, kendisi de derhal ve koşulsuz olarak tahliye edilmeli, TBMM'de gerçekleşecek yemin töreninde bizlerle birlikte olmalıdır." dedi.

Erkek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MİT tırları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, yeniden milletvekili seçildiğini ve Anayasa'ya göre tekrar dokunulmazlık kazandığını belirtti.

"Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu'nun derhal tahliye edilmesi ve hakkındaki davanın durması gerekirken, halen bir karar verilmemiş olması düşündürücüdür." değerlendirmesinde bulunan Erkek, Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrasının, Enis Berberoğlu'na uygulanması gerektiğini vurguladı.

Davası devam eden Berberoğlu'nun dosyasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde olduğunu aktaran Erkek, yüksek yargıçların, anayasaya ve hukuka uygun karar vereceğine inandıklarını kaydetti.

Muharrem Erkek, "Bu karar, geciktirilmeden verilmelidir. Çünkü insan özgürlüğünden değerli hiçbir şey yoktur. Aksi, açıkça anayasaya, yasa koyucunun iradesine, amacına aykırılık teşkil eder ve bir anayasa, hak gasbıdır. Unutulmasın ki adaletsizliği işleyenler, çekenlerden daha sefildir. Onun için bu adaletsizliğe derhal son verilmedir ve milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu hakkındaki dava durmalı, kendisi de derhal ve koşulsuz olarak tahliye edilmeli, özgürlüğüne kavuşmalı, yarın TBMM'de gerçekleşecek yemin töreninde bizlerle birlikte olmalıdır." diye konuştu.

- "Gündemimizde olağanüstü kurultay yok"

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in de tutuklandığını hatırlatan Erkek, milletvekilleri olarak Erdem'i cezaevinde ziyaret edemediklerini, bu konudaki başvurularının, cezaevi koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini aktardı.

Erkek, "Bu hukuksuz, haksız uygulamaya derhal son verilmeli. Silivri Cezaevi'nde tek kişilik bir bölümde kalan Sayın Eren Erdem'e uygulanan bu haksız tecrit derhal kaldırılmalı, milletvekillerinin görüşmesi mutlaka sağlanmalıdır." dedi.

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin görüşleri sorulan Erkek, "Bunun takdiri tabii ki kurultay delegelerine, partililerimize aittir. Ama tabanımızda, delegelerimizde büyük çoğunlukla şu anda partinin bir olağanüstü kurultaya ihtiyacı olmadığı, yerel seçimlere hazırlanmamız gerektiği düşüncesi hakimdir. Bizim gündemimizde olağanüstü kurultay yok." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine ise Erkek, Muharrem İnce'nin, CHP'den daha fazla oy almasının doğal olduğuna işaret ederek, kendilerinin de bu oyun daha fazla olması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Erkek, "Başarı varsa hepimizin, başarısızlık da hepimizin. Sayın Muharrem İnce'nin aldığı oy da CHP'nin aldığı oy da hepimizin başarısı ya da başarısızlığıdır, herhangi bir kişinin değil." diye konuştu.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
CHP Sivas Teşkilatı'ndan Kılıçdaroğlu'na destekCHP Sivas Teşkilatı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilirAK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem muharrem ince Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu

Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir

AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partili olmayan bakanlarla kabine oluşturacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partili olmayan bakanlarla kabine oluşturacağız!

CHP Sözcüsü Tezcan'dan son dakika 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP Sözcüsü Tezcan'dan son dakika 'olağanüstü kurultay' açıklaması

TBMM Başkanlığı, Deniz Baykal'dan sağlık raporu istedi! Meclis'te alternatif hazırlık yapıldı

TBMM Başkanlığı, Deniz Baykal'dan sağlık raporu istedi! Meclis'te alternatif hazırlık yapıldı

Devlet Bahçeli istedi! MHP'de şok istifa

Devlet Bahçeli istedi! MHP'de şok istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.