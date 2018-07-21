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Enis Berberoğlu'ndan görüşe çıkmama kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 08:49 | Son Güncelleme

Enis Berberoğlu, bu sabah avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada pazartesi sabahından itibaren ailesiyle, avukatlarıyla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu.

Enis Berberoğlu'ndan görüşe çıkmama kararı

CHP milletvekili Enis Berberoğlu , “Anayasası çalınmış milletvekili” sıfatıyla Yargıtay kararı sonrası açıklama yaptı.

AÇLIK GREVİNDEN VAZGEÇTİ

Yeni hukuksuzluklara karşı ailesi ve partisinden bağımsız vermesi gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağını duyuran Berberoğlu’nun tepki için açlık grevine başlayacağı öğrenilmişti. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, ailesinin avukatı aracılığıyla ilettikleri mesaj sonucunda açlık grevi kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Yaptığı açıklamada Yargıtay’ın kararını üzüntüyle karşıladığını belirten Berberoğlu, “Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa, “Vatan Sağolsun” diyerek tereddütsüz kabul ediyorum. Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum. Aileme, partime, sevenlerime dönük ahlaksız şantaja katlanamıyorum. Yeni siyasi kumpaslara malzeme edilmeyi reddediyorum. Ve bu konuda ne yapmak istediğimi çok basit bir örnekle anlatmak niyetindeyim. Kişi ile hukuk ilişkisi, ağaç ve ormana benzer. Bazen ormanda yangın çıkar, tüm ağaçlar kül olur. Ne var ki kimi zaman yaşlı bir kuru ağaç, orman yanmasın diye alev alacağı yıldırımı beklemeden tek başına ayakta ölmesini bilir. O ağaç belki kurur gider ama çürümeden ayakta can verir. Ben her zaman ormana kıyan balta sapı olmaktansa, orman için ayakta ölen o tek ağaca özendim ve örnek aldım” dedi.

SAVUNMA YAPMAYACAK, GÖRÜŞE ÇIKMAYACAK

Berberoğlu, bu sabah avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada pazartesi sabahından itibaren ailesiyle, avukatlarıyla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu. Berberoğlu'nun açıklaması şöyle:

İşte bağımsız kararım...

Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm.

Sonuçta Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım.

Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak.

Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor.

Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür.

Enis Berberoğlu

Anayasası Çalınan Milletvekili

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Enis Berberoğlu açlık grevi mit tırları davası

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Tam açlık grevi yaparsan 5 gün sonra nalları diker gidersin.Korudukların seni kurtarır...
Nerde o şans geç bile kaldın Anayasayı dikkate alsan vatananına ihanet etmezdin sen, hangi suçtan yattığını söylememişler sana Koruduğun ve kolladığın isimler Rakı Balık yaparken çok yerli ve gerekli karar almışsın b...kunda boğul inşallah vatanı ve namusu olmayan ezikler topluluğu
550 MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZ KALKSIN DİYE SHOW YAPTINIZ KALDIRDINIZ ŞİMDİ M.VEKİLİ KODESE GİRİNCE M.VEKİLİ CEZAEVİNDE TUTUKLU OLMAZ DİYE ZINARIYORSUNUZ BU NE PERHİZ BU NE LAHANA BENCE ENES BEY ÇOK GEÇ KALDI AÇLIK GREVİ YAPMAMAKLA
Oh ne ala Sayın yargıtay üyesi Bir kişi devlete karşı suç işlesin sonrada millet vekili seçilip dokunulmazlık zırhına bürünsün bu nasıl bir vicdan muhasebesi Tekrar dokunulmazlığı kaldırılsınmış Vay be kimler bu ülkede adalet adamı olmuş....
Geber git. Sanki umurumda
Fetö değil abd de almanyada şeni kurtaramayacak eniş gel bülbül gibi öt cezan hafifleşin yokşa şen hapişhanede çürüyecekşin açlık grevinide bütün vatan hainlerine örnek olşun onlarda açlık grevi yapşın
Adam olacaksınız bu ülkede yaşayıp bu ülkeye hainlik etmiyeceksiniz bu sözüm geneldir
BEN AÇLIK GREVİ YAPAN HİÇ KİMSENHAK ARADIGINI SANMIYORUM BU ACİZLİKTENDİİR HAKKINI HER YERDE ARARSIN ULUSLAR ARASI MAHKEMELER DAHİL BUNA HAKKINIZ VARDIR AMA BU AÇLIK GREVİ REZİLLİGİNİN EN BÜYÜK ZARARI BU KARARI ALAN GÖRÜYORDURBİLMİYORUM NEYLE SUÇLANIYORSANIZ
açlık grevini tüm samimi duygularımla ^sonuna kadar ^destekliyorum
AÇLIK GREVİ ACİZLİKTİR EN GÜZELİ ADALETE GÜVENMEK O ER YADA GEÇ HAKLIDAN YANADIR ADALETİN İÇİNDE HAK HUKUK ALLAH VARDIR MUTLAKA HAKLI OLAN KAZANACAKTIR.AMA ER AMA GEÇ
Açlık grevinde ölen varmi
Çok İyi Yaparsın Pislik. Geberir Gidersin Bu Ülke Senden Bir An Önce Kurtulur.
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