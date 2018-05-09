HABER

ENİS BERBEROĞLU'NUN "ÖRGÜTE YARDIM" DAVASI; TANIKLAR 18 TEMMUZ'DA DİNLENECEK

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul DHA MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul DHA MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşma, heyetteki değişiklik nedeniyle Enis Berberoğlu'nun tanıklarının dinlenilmesi için 18 Temmuz'a bırakıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleyiciye kapalı olarak görülen 6'ncı celseye, başka suçtan halen Maltepe 2 No'lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Enis Berberoğlu ile tutuksuz sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, dinletmek istedikleri tanıkların hazır bulunduğunu; ancak Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın duruşmada olmaması nedeniyle tanıkları asıl başkanının hazır bulunduğu celsede dinletme talebinde bulundu. Avukat Ergün, duruşma günün de seçimlerden sonraki bir tarihe bırakılmasını talep etti. DURUŞMA SEÇİMDEN SONRAYA BIRAKILDI Mahkeme heyeti, heyette ani oluşan değişiklik nedeniyle tanıkların bir dahaki celse dinlenmesi talebini kabul etti. Heyet, duruşmayı 18 Temmuz tarihine bıraktı. Öte yandan Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından tanık olarak dinletilmek istenen 7 kişiden olan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da duruşmanın görüldüğü koridorda bekledi. Daha sonra davaya destek için gelen CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Barış Yarkadaş'ın aralarında bulunduğu grup, tanıklar Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile birlikte koridorda hatıra fotoğrafı çektirdi.

5 dönemdir vekildi! Bıraktığını duyurdu5 dönemdir vekildi! Bıraktığını duyurdu
Meteoroloji uyardı: Ölümcül hava dalgası geliyor!Meteoroloji uyardı: Ölümcül hava dalgası geliyor!
Ankara'da müthiş iddia!Ankara'da müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.