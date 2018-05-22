HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ensarioğlu ve Haşimi'nin dikkat çeken seçim serüveni

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

SİYASİ partilerin 24 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği listeler ile milletekili adayları kesinleşirken, Diyarbakır'da İYİ Parti'den aday gösterilen Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu ve Saadet Partisi'nden (SP) aday gösterilen DYP eski Milletvekili Seyit Haşim Haşimi'nin seçim serüveni dikkat çekti.

Ensarioğlu ve Haşimi'nin dikkat çeken seçim serüveni

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- SİYASİ partilerin 24 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği listeler ile milletekili adayları kesinleşirken, Diyarbakır'da İYİ Parti'den aday gösterilen Devlet eski Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu ve Saadet Partisi'nden (SP) aday gösterilen DYP eski Milletvekili Seyit Haşim Haşimi'nin seçim serüveni dikkat çekti. Ensarioğlu ve Haşimi, 7 Hizaran 2015 seçimlerinde Ak Parti'nin Diyarbakır 2 ve 3'üncü sıra adayı olurken, seçilemeyince 1 Kasım 2015 seçimlerine ikisi de Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak girmişti. 1 Kasım seçimlerinde de Meclis'e giremeyen Ensarioğlu ve Haşimi, 24 Haziran seçimlerinde bu kez İYİ Parti ve SP'den Diyarbakır'da 1'inci sıra adayları olarak seçime girecek.
YSK'ya dün partilerin verdiği listeler ile 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerine girecek adaylar belli oldu. Diyarbakır'da ise İYİ Parti ve SP'nin birinci sıra adaylarının ilginç seçim serüveni dikkat çekti. Daha önce DYP'den Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Mehmet Salim Ensarioğlu, İYİ Parti tarafından Diyarbakır'da birinci sıra adayı gösterilirken, yine daha önce ANAP ve Refah Partisi'nden Milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de SP tarafından kentte birinci sıra adayı olarak gösterildi.
Geçmişte farklı partilerde milletvekilliği ve siyaset yapan Ensarioğlu ve Haşimi'nin yolları 7 Haziran 2015 milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti'de kesişti. Ak Parti, 7 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan birinci sırada Cevdet Yılmaz, ikinci sırada Mehmet Salim Ensarioğlu ve üçüncü sırada Seyit Haşim Haşimi'yi aday gösterdi. HDP'nin söz konusu seçimde 10 milletvekilli çıkarması ile Ak Parti'den sadece Cevdet Yılmaz milletvekili oldu ve Ensarioğlu ile Haşimi Meclis'e giremedi. Her iki isim 1 Kasım seçimlerinde ise Diyarbakır'dan bağımsız aday oldu. Ak Parti ise bu kez Mehmet Salim Ensarioğlu'nun yeğeni Galip Ensarioğlu'nu birinci sıradan aday gösterdi. Seçim sonucunda bağımsız adaylar Haşimi yaklaşık 10 bin oy, Ensarioğlu da yaklaşık 30 bin oy almasına rağmen milletvekili olamadı ve seçimlerde HDP 9, Ak Parti ise 2 milletvekili çıkardı.
7 Haziran seçimlerinde yolları Ak Parti'de kesişen Mehmet Salim Ensarioğlu ve Seyit Haşim Haşimi, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ile SP ile yeniden siyaset arenasına dönmüş oldu.
AK PARTİ ENSARİOĞLU AİLESİ'NDEN KİMSEYİ ADAY GÖSTERMEDİ
Bu arada, Diyarbakır'da son yıllarda siyaset sahnesine damgasını vuran Ensarioğlu Ailesi'nden kimsenin Ak Parti'den aday gösterilmemesi dikkat çekti. 2011 seçimlerinde aileden Galip Ensarioğlu Meclis'e girerken, 7 Haziran 2015 seçimlerinde amcası Mehmet Salim Ensarioğlu bu kez Ak Parti'den aday gösterilmiş ancak seçilememişti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Galip Ensarioğlu tekrar aday gösterilmiş ve Meclis'e girmişti. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Ak Parti, Ensarioğlu Ailesi'nden kimseyi aday göstermedi.

FOTOĞRAFLI

Ensarioğlu ve Haşimi'nin dikkat çeken seçim serüveniEnsarioğlu ve Haşimi'nin dikkat çeken seçim serüveniEnsarioğlu ve Haşimi'nin dikkat çeken seçim serüveni

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
İYİ Parti'den İzmir aday adayı olan Halaçoğlu, listeye giremediİYİ Parti'den İzmir aday adayı olan Halaçoğlu, listeye giremedi
CHP'li Bektaşoğlu: Mücadelem bundan sonra da sürecekCHP'li Bektaşoğlu: Mücadelem bundan sonra da sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.