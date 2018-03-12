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Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Mersin 6.

Ercik: "Millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresinde güven tazeleyerek ekibi ile göreve devam eden İl Başkanı Cesim Ercik, kongreye katılanlara teşekkür etti. Ercik, "Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik" dedi.
Kongreyle ilgili açıklama yapan Ercik, kongrelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Mersin’de kongrelerini tamamladıklarını kaydeden Ercik, "Görevlerine yeni başlayan başkanlarımızla birlikte yerel ve genel seçim için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Milletimize hizmet aşkını siyasetin merkezine yerleştiren AK Parti iktidarı, davamızın lideri, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulduğu günden bugüne kadar hizmetin adresi olmuştur. Partimizin girmiş olduğu kongre süreciyle, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyen dava arkadaşlarıyla olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Ercik, "Her zaman Mersin’in sorunlarıyla dertlenen, sevincine ortak olan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldik. Bizim siyaset anlayışımızın odağında millet vardır, millete hizmet etmek vardır. Görev süremiz boyunca millete hizmet ettik bundan sonra da hizmetlerimiz kayıtsız olarak sürecektir. Bizler AK Parti olarak önümüze çıkan engellere aldırmayıp gece gündüz demeden yılmadan, yıkılmadan davamız ve partimiz için çalışacağız. Bizleri hiçbir güç inandığımız bu kutlu davadan vazgeçirmeyecektir. Partimiz ve davamız için her zaman her ortamda verilmesi gereken mücadeleyi vereceğiz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi şer odaklardan korusun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz il kongremize katılımlarından dolayı tüm Mersinli hemşehrilerime teşekkür ederim. İl yönetimimizin Mersinimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Ercik:

Ercik:

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