'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu
İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha
Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Devlet Bahçeli 'Cezaevindekiler isyan başlatırsa ne olur?' demişti.... Diyarbakır cezaevinde gerginlik iddiası!
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum