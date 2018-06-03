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Erdoğan: "16 yıllık mücadelemizin en büyük kaybedenleri bölücülerdir, FETÖ'cülerdir, fitnecilerdir, milletin sırtına kene gibi yapışan tefecilerdir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Erdoğan: "16 yıllık mücadelemizin en büyük kaybedenleri bölücülerdir, FETÖ'cülerdir, fitnecilerdir, milletin sırtına kene gibi yapışan tefecilerdir."


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