Erdoğan böylece Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra dergiye iki kere kapak olan ikinci Türk lider oldu.

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilk

1 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Dünyanın önde gelen haber dergilerinden Time, 14 Mayıs’ta piyasaya çıkacak sayının kapağını paylaştı.

2 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Derginin yayınladığı kapakta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile birlikte Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer alıyor. Dergi kapağını "Güçlü Adamların Yükselişi" sloganıyla okuyucularına duyurdu.

3 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Atatürk iki defa Time'ın kapağında kendine yer buldu. İlki 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile tüm dünyada ses getirmesiyle oldu. Time dergisi onu şöyle tanıtmıştı: “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının yerine, ‘Türkiye’de yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı duruyor.”

4 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Atatürk ikinci defa Time kapağına, genç ve dinamik Türkiye cumhuriyeti henüz 4'üncü yılında %8,5'lara varan muhteşem bir büyüme yakaladığında çıktı. Balkanlar ve Ortadoğu'da büyük bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye, Atatürk ilke ve inkılapları ile yeniden dünya kamuoyunun gündemine oturacaktı. Avrupa'da yavaş yavaş totaliter rejimlerin türemeye başladığı bir ortamda Türkiye'nin demokrat ve cumhuriyetçi adımlar atması, tüm dünyayı şaşırtıyordu. Bütün bu gelişmeler Atatük'ü, 4 yıl aradan sonra yeniden Time'ın kapağına taşıyordu.

5 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Kurtuluş Savaşı'nın 22. yıldönümünde Time kapak seçimini yine bir Türk'ten yana kullandı; İsmet İnönü. Nazi ordularının Fransa'yı ve Balkanlar'ı ilhak edip namlularını Rusya ve Türkiye'ye doğrulttukları bir ortamda Time'ın kapağını süsleyen İsmet İnönü, aslında Alman ordularının yeni hedefi olarak lânse edilmişti. Haksız da sayılmazlardı; zira tüm Türkiye'de seferberik ilan edilmiş, Alman işgaline karşı hazırlıklar başlamıştı. Ancak bir ay sonra 3 milyon askerden müteşekkil Alman ordusunun Sovyetlere saldırması, hem Time'ın öngörüsünü hem de Türk halkının endişelerini boşa çıkaracaktı. Derginin kapağında Turancı politikalara karşı “Allah’a çok şükür sağırım” sözleri yer aldı.

6 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından olan Saracoğlu'nun kapak olmasındaki en büyük etken, Türkiye'nin dönemin süper güçlerinden birinin (ABD-SSCB-Nazi Almanyası) yanında olmasının bölgeye getireceği yeni düzenin önemi idi. Türkiye, 2. Dünya Savaşı'nda iyiden iyiye geri çekilmeye başlayan Almanlara mı, Pearl Harbour'da ağır darbe yiyen ABD'ye mi, yoksa Berlin'e doğru ilerlemeye başlamış SSCB'ye mi sadık olacaktı? İşte bu önemli karar; dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu tarafından verilecekti. Time, başbakanı şöyle anlatıyordu: “Saraçoğlu, ABD’nin siyasi arenasında kendine kolayca yer bulacaktır. ABD’yi, Amerikalıları, Amerikan otomobillerini, sigaralarını, filmlerini, hükümetini seviyor. Avrupalı liderlerin aksine ulaşılabilir, resmi değil, kalpten ve dolaysız.”

7 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Adnan Menderes Türkiye’yi IMF ve NATO’ya sokmasının ardından “Türkiye’nin başbakanı” başlığıyla kapak oldu. Ancak seçimlerin ardından ekonomi ile beraber siyasal yaşamında krize girmesi, Time Dergisinin gözünden kaçmayacaktı. Time Menderes’i şöyle anlatmıştı: “İyi ya da kötü Türkiye’nin bugünkü şeklini Adnan Menderes verdi. Ancak görev başında olduğu her yıl, Menderes daha otokratik, eleştiriye daha hassas oldu. Politikalarını sorgulayan herkese öfkeyle çıkışarak basını ve muhalefet partilerini baskıcı yasalar ile hapsetti.”

8 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Time'ın, 29 Eylül 1980 tarihli Avrupa, Asya ve Güney Pasifik baskısının kapağında Kenan Evren'in fotoğrafı bulunuyordu. "Türkiye'yi bir arada tutuyor" başlıklı sekiz sayfalık kapak yazısında, Türkiye'nin darbeye gidiş süreci ve Kenan Evren anlatılmıştı. Ancak Time dergisi bilinmeyen bir sebepten ötürü bu kapağı arşivinden çıkarttı. Dergiyi şahsi arşivinde saklayan bir Türk sayesinde gerçekliği ispatlandı.

9 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... Papa suikastının ardından tüm dünyanın gündemini oluşturan Mehmet Ali Ağca, Time'a kapak olan 4. Türk oluyordu. "Neden Bağışladı?" başlığı ile basılan 9 Ocak 1984 tarihli Time Dergisi, Papa'nın Ağca'yı affetmesinin nedenlerini bulmaya çalışmıştı.

10 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... "Cep herkülü" lâkâplı Naim Süleymanoğlu, 1996'ya kadar neredeyse her girdiği organizasyonda madalyaları toplamış, dünya rekorlarını kırmıştı. Seul Olimpiyatları’nda gösterdiği üstün başarı “Herkes kazanıyor” başlığıyla Time’a kapak olmuştu. Naim Süleymanoğlu, dönemin ABD başkanı Reagan ile de 1 saate yakın görüşmüştü.

11 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... 22 Temmuz seçimlerine bir hafta kala Time Dergisi'nde yayınlanan kapak, başta Türkiye olmak üzre birçok ülkede gündemi oluşturdu. Türkiye'de türban sorununu konu alan sayı, seçimlere bir hafta kala yayınlanması ile kafalarda soru işaretleri bıraktı. Karakaş dergiye türbanla üniversiteye alınmayınca ABD’de okuduğunu anlattı.

12 / 13 Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider... ABD'de "sağlık gurusu" olarak ün kazanan, Amerikan Fox kanalında gündüz kuşağında yayınlanan "Dr. Oz" isimli programıyla izlenme rekorları kıran doktor Mehmet Öz, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'ye kapak olan 9'uncu Türk oldu. Haziran ayındaki kapakta, kalın bağırsağında polip tespit edilmesinin ardından kanser riskine karşı korkularını anlattı.