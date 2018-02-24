Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde 2019 bizim için ittifak yılı olacak. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin, ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eylesin. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. İnşallah o ittifakla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin tohumları atılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye’de AK Parti’nin 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 951’e ulaştığını kaydederek, "Tam 38 şehit verdi Osmaniye 2015’den bu yana. 15 Temmuz’da FETÖ’ye, Doğu ve Güneydoğu’da teröristlere karşı ispat etti. Şanlı tarihimizi altın harflerle yazdırdı. Şuan itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen toplam teröristlerin sayısı bin 951 oldu. Bir taraftan SİHA, İHA, F-16 tank ve toplarla yürüyoruz. Ne tüneller açmışlar, bu tünellerin paraları, beton mikserleri, çimentoları nereden geldi biliyoruz hepsini. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İnşallah bizler onların emanetlerine gözümüz gibi bakacağız. Son terörist imha edilene kadar, operasyonlarımızı içeride ve dışarıda kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Reis bizi Afrine götür" sloganlarına karşı ise Erdoğan, "İnşallah o an geldiği anda önce ben sonra sizler birlikte gideceğiz" açıklamasını yaptı.

2019’un ittifak yılı olacağını söyleyen Erdoğan, "Her birinize sevdanız, aşkınız, ahde vefanız için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi hamd olsun bir ittifakın temellerini atıyoruz. O ittifak meclise gönderildi. Önümüzde 2019 bizim için ittifak yılı olacak. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin, ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eylesin. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. İnşallah o ittifakla birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin tohumları atılacak. Bu kongre, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Osmaniye teşkilatındaki arkadaşlarıma en kalbi duygularımı sunuyorum. Osmaniye’den 2019’un ilk adımları atıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde seçime hazırlanacaksınız. Kapı kapı dolaşacaksınız. Herkese projelerimizi anlatacaksınız. İnşallah ülke genelinde sayın Bahçeli olmak üzere bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına neden olacak. Herkes rehavete kapılsa bile biz kapılmayacağız. Herkes yorgun düşse bile bizim böyle bir lüksümüz yoktur. Biz aşkla çalışan yorulmaz kişileriz. Hizmet gibi bir aşkımız var. Ülkemizi 2023-2051-2071 vizyonlarımız var. Bizim geleceği dair hedeflerimiz var" dedi.

AK Parti hükümetinin Osmaniye’ye yaptığı yatırımlardan bahseden Erdoğan, "Osmaniye’ye 7,5 kat trilyon lira yatırım yapmışız 2002’den bu yana. Okullarımızın çehresi değişti. Üniversite ile Osmaniye bir eğitim şehrine dönüştü. Bu yıl bin 500 önümüzde yıl bin kişilik olmak üzere yeni okullar yapıyoruz. 600 yataklı Devlet Hastanesi ile 100 yataklı Kadirli Devlet Hastanesi ek binası yapılacak. 43 kilometre olan bölünmüş yol ve inşaat halinde yollar var. Osmaniye’yi hızlı tren ile tanıştırıyoruz. Toplam maliyeti 4 milyar lira olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi hızla ilerliyor. Yolcu trenlerinin hızı saatte 120 kilometre yük trenleri ise 65 kilometre hızda olacak. Osmaniye sanayisini güçlendireceğiz" diye konuştu.