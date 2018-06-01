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Erdoğan: "6-7 Ekim'de insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değil miydi? Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

Erdoğan: "6-7 Ekim'de insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değil miydi? Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var."


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