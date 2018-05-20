Erdoğan, 6. UETD Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak, sözde değil, özde demokrat olduğunu göstermiştir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına, Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç'e teşekkür ederek başlayan Erdoğan, salondakilere Türkiye'den 81 milyon vatandaşın selamını getirdiğini söyledi. UETD 6. Olağan Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlara hizmette bulunanlara teşekkür etti. Kongrede görev alacaklara muvaffakiyetler dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak, sözde değil, özde demokrat olduğunu göstermiştir. Gerçek dostluk, gerçek kardeşlik, gerçek yoldaşlık işte bugünlerde belli olur. Bosna Hersek halkı attıkları bu adımla, asırlara salih kardeşliğimizin hala sürdüğünü, gelecekte de devam edeceğini ispatlamışlardır." diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç'i ahirete irtihalinin bir gün öncesinde hastanede ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendisine "Bu topraklar evlad-ı fatihandır. Tayyip evladım buralara sahip çıkın." nasihatında bulunduğunu aktardı. - "Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi" Bosna'yı hiçbir zaman ayrı düşünmediklerini ve beraber yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Avrupa bizim için nevzuhur bir yer değildir. Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. Anadolu'ya gelen atalarımızın ilk işi boğazı geçip Avrupa içlerine doğru ilerlemek olmuştur. Özellikle Osmanlı'nın yönü mücbir sebepler hariç daima Avrupa olmuştur. Osmanlı'nın yıkılışının ardından Trakya'ya kadar geri çekilmiş olmamıza rağmen Avrupa'yla ilişkilerimizi hep sürdürdük. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük insan kayıpları veren Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere bu defa gurbetçi olarak Avrupa yollarına düştük. Avrupa’ya istihdam amaçlı gidişimizin üzerinden de 65 yılı aşkın bir süre geçti. Çalışmak için gidenlerin yanında ülkemizde darbeler ve baskılar sebebiyle de Avrupa’ya ayrıca bir yöneliş oldu. Zıpkın gibi bir delikanlı olarak Avrupa'ya giden ilk kuşak, zamanla ailesini yanına aldı, orada çocukları oldu. İlk kuşak, yerini ikinci, üçüncü hatta dördüncü kuşağa bırakmaya başladı. İlk gelenler bir süre çalışıp elde ettiği kazançla Türkiye’de kendilerine bir gelecek kurmayı hayal ediyorlardı. Bunun için onlara gurbetçi diyorduk, çünkü birgün dönüp geleceklerdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların önemli bir kısmının Avrupa'ya yerleştiğini anlatarak, "Onun için artık bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil, Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık yeni yurt haline geldi. Bin yıl önce Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu kendilerine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardı. Bir ayaklarını Anadolu'ya sabitleyip, öteki ayaklarıyla Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Bugün Anadolu'dan giden 6 milyonu aşkın kardeşimiz, Avrupa'da yaşıyor." ifadelerini kullandı. - "Bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız" Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında Türkiye kökenli 20 milyonun üzerinde insanın yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Batı Trakya'dan Doğu Avrupa'ya kadar pek çok yerde hala bir asır önce bıraktığımız kardeşlerimizin hayatlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Tuna'dan çocuklar gibi şen bir şekilde geçtiğimiz o günlerden bugünlere çok şeyler yaşadık. Özellikle son iki asırda çok büyük kayıplar verdik. Buna rağmen geride kalanlar dahi başlı başına büyük bir hazinedir. Bir bölümünü de sizlerin oluşturduğu bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız." dedi.