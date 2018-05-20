Erdoğan, 6. UETD Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız." dedi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, büyükelçilikleriyle, konsolosluklarıyla ve tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse tüm imkanlarımızla orada olmak bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu. Birlikten güç doğacağını, Avrupalı Türklerin de bu şekilde daha güçlü hale gelebileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizim vatandaşlarımızın sayısından çok daha küçük toplulukların siyasetten ekonomiye, sivil toplumdan kültürel çalışmalara kadar çok daha etkin olmaları, aralarındaki birlik ve beraberlik sebebiyledir. Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır.

'Gerçek gücümüzü ortaya koymayalım' diye ya Türk diyerek ya Kürt diyerek, Çerkes diyerek ya da Sünni diyerek, Alevi diyerek bizleri kasten bölüyorlar, sadece bölmekle kalmıyor, birbirimize düşürüyorlar. Avrupa ülkelerine gittiğimizde kaldırımın bir tarafında Türk bayraklarıyla öteki tarafında örgüt paçavralarıyla karşı karşıya gelen kalabalıklarla karşılaşıyoruz fakat bütün bunlara rağmen geçen hafta İngiltere'de konuşmam var ve o konuşmamın yaşandığı anda ilginç olan şu. Orada Karadenizli bir bacım, elinde Türk bayrağı. PKK'lı teröristler onun elinden Türk bayrağını almaya yeltendiler ama o benim bacım, o Nene Hatun, o Şerife Bacı oldu, o Türk bayrağını o alçağa, o namussuza kaptırmadı. Bu alçakların bizim hanım kardeşlerimize bile güçleri yetmez, bırakın erkeklerle uğraşmayı. İşte, bizi bu hale düşürenlerin oyunlarının farkına varmalı ve artık buna bir son vermeliyiz." - "Ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenliler gösteriyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den gelmiş olan herkesin kökenine, mezhebine ve siyasi tercihine bakmaksızın ortak değerler etrafında birleşmesinin zamanının geldiğini vurguladı.

Bu birlikteliğin herkesin faydasına ve çıkarına olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bizleri küçük gruplar halinde tutarak, hakkımızı, hukukumuzu kolayca çiğneyenler, karşılarında tek yürek, tek beden olmuş bir Türk toplumu gördüklerinde emin olun çok farklı davranacakladır. Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. İnşallah, bu oyunu da hep birlikte bozacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlerden benim ricam, yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki aramızdaki küçük farklılıkları büyük hedeflere yürümenin önüne bir engel olarak koymayalım. Peygamber Efendimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' emri mucibince hareket ettiğimizde önümüzün kendiliğinden açıldığını göreceğiz." Aşık Veysel'in "Allah Birdir Peygamber Hak" şiirinden "Allah birdir, Peygamber Hak / Rabbül alemindir mutlak/ Senlik, benlik nedir bırak / Söyleyeyim geldi sırası / Kürt'ü, Türk'ü ve Çerkez'i / Hep Adem'in oğlu, kızı, beraberce şehit, gazi / Yanlış var mı ve neresi?" dizelerini okuyan Erdoğan, "Dün beraber şehit, beraber gazi olduğumuz tüm kardeşlerimizle inşallah ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da yeniden kucaklaşacak, helalleşecek, ortak hedeflere doğru yürümeye başlayacağız." dedi.