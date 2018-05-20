HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan, 6. UETD Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız" - "Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır" - "Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. İnşallah bu oyunu da hep birlikte bozacağız" - "Sizlerden benim ricam yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız"

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız." dedi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, büyükelçilikleriyle, konsolosluklarıyla ve tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse tüm imkanlarımızla orada olmak bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Birlikten güç doğacağını, Avrupalı Türklerin de bu şekilde daha güçlü hale gelebileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim vatandaşlarımızın sayısından çok daha küçük toplulukların siyasetten ekonomiye, sivil toplumdan kültürel çalışmalara kadar çok daha etkin olmaları, aralarındaki birlik ve beraberlik sebebiyledir. Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır.

'Gerçek gücümüzü ortaya koymayalım' diye ya Türk diyerek ya Kürt diyerek, Çerkes diyerek ya da Sünni diyerek, Alevi diyerek bizleri kasten bölüyorlar, sadece bölmekle kalmıyor, birbirimize düşürüyorlar. Avrupa ülkelerine gittiğimizde kaldırımın bir tarafında Türk bayraklarıyla öteki tarafında örgüt paçavralarıyla karşı karşıya gelen kalabalıklarla karşılaşıyoruz fakat bütün bunlara rağmen geçen hafta İngiltere'de konuşmam var ve o konuşmamın yaşandığı anda ilginç olan şu. Orada Karadenizli bir bacım, elinde Türk bayrağı. PKK'lı teröristler onun elinden Türk bayrağını almaya yeltendiler ama o benim bacım, o Nene Hatun, o Şerife Bacı oldu, o Türk bayrağını o alçağa, o namussuza kaptırmadı.

Bu alçakların bizim hanım kardeşlerimize bile güçleri yetmez, bırakın erkeklerle uğraşmayı. İşte, bizi bu hale düşürenlerin oyunlarının farkına varmalı ve artık buna bir son vermeliyiz."

- "Ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenliler gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den gelmiş olan herkesin kökenine, mezhebine ve siyasi tercihine bakmaksızın ortak değerler etrafında birleşmesinin zamanının geldiğini vurguladı.

Bu birlikteliğin herkesin faydasına ve çıkarına olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bizleri küçük gruplar halinde tutarak, hakkımızı, hukukumuzu kolayca çiğneyenler, karşılarında tek yürek, tek beden olmuş bir Türk toplumu gördüklerinde emin olun çok farklı davranacakladır. Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. İnşallah, bu oyunu da hep birlikte bozacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerden benim ricam, yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki aramızdaki küçük farklılıkları büyük hedeflere yürümenin önüne bir engel olarak koymayalım. Peygamber Efendimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' emri mucibince hareket ettiğimizde önümüzün kendiliğinden açıldığını göreceğiz."

Aşık Veysel'in "Allah Birdir Peygamber Hak" şiirinden "Allah birdir, Peygamber Hak / Rabbül alemindir mutlak/ Senlik, benlik nedir bırak / Söyleyeyim geldi sırası / Kürt'ü, Türk'ü ve Çerkez'i / Hep Adem'in oğlu, kızı, beraberce şehit, gazi / Yanlış var mı ve neresi?" dizelerini okuyan Erdoğan, "Dün beraber şehit, beraber gazi olduğumuz tüm kardeşlerimizle inşallah ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da yeniden kucaklaşacak, helalleşecek, ortak hedeflere doğru yürümeye başlayacağız." dedi.

- "24 Haziran'da ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Boşnaklarla birlikte savaşıldığını anımsatarak, çok sayıda şehit verildiğini söyledi.

Tüm meselenin bu olduğunun altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeniden bunu yakalamak, evlad-ı fatihan olmak çok önemli. 24 Haziran'da tarihi bir seçime hazırlanıyor Türkiye. 7 Aralık'ta da Bosna tarihi bir seçime hazırlanıyor. 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı seçmekle, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız.

AK Parti Genel Başkanı olarak, başbakan, cumhurbaşkanı olarak geçtiğimiz 16 yılda neler yaşadığımızın, neler yaptığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Bizlerin bazen içinde yaşadığımız hadiseleri gerçek boyutlarıyla kavrayabilmesi zor olabiliyor. Sizlerin yurt dışından ülkemizde olup bitenleri çok daha rahat bir şekilde görme, değerlendirme imkanına sahip olduğunuza inanıyorum. Zira her gelişinizde Türkiye'de neler değişiyor, bunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz.

Her ne kadar cumhurbaşkanı adayı bazıları Türkiye'de neler olup neler bittiğini bilmese de onlara adres olarak ben sizi veriyorum. Şimdi bizim ülkemizde yaşayan bu cumhurbaşkanı adayları işte denizdeki balıklar gibidir, anlamazlar. Onları ancak denizden alıp da karaya attığın zaman, o zaman denizin kıymetini anlarlar."

(Sürecek)

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Bakan Gül: İnce’nin açıklamaları gerçekten talihsiz (2)Bakan Gül: İnce’nin açıklamaları gerçekten talihsiz (2)
Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (2)Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Zetra" Olimpik Spor Salonu 24 Hasiran seçimleri Avrpa cumhurbaşkanı erdoğan parlamento

En Çok Okunan Haberler

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması

Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması

Erdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılar

Erdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılar

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.