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Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada Özgür Özel'e 'Çıkmış ordan el kol hareketi yapıyor. Sen bunları AK Parti Genel Başkanına yaparsın ama Cumhurbaşkanına yapamazsın' dedi. Erdoğan'ın sözlerine CHP'den jet bir yanıt geldi.

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada 'Nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor konuşma hakkı yok oradan bol bol sallıyorsun edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok' dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Tanrıkulu, "El hareketi yapıyoruz..." mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.

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erdoğan CHP Özgür Özel

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
chp mi alayı terörist
pkk sevicisi sezgin..
bunlar hayasız utanmaz insanlar. sandıkta kaybetmek istiyorsanız bu hareketlere devam edin siz.
Korkudan her gün sarayın başka odasında uyuyormuş :D
Bu chp nin ne bdp den ne de pkk dan ne de fetöden zerre farkı yok Dhkpc sinden ypg lisine bütün terör örgütlerinin destekleyicisi olan bir partidir chp Yazıklar olsun bunlara oy verenlere Yazıklar olsun bdp ye oy verenlere Memleketin yüzde 50 si Hakk tan yana ise de yarısı hain Ama şunu iyi belleyin Türk e düşman da bitmez Türk te yiğit de bitmez
bu edepsizler birde çıkıp diktatör diyorlar diktatör olsa o eli alıp ..... anladınız siz.
@rashcapon Helal sana kardeşim....kısa ve öz yazdın anlatmaya gerek yok görüyorsunuz görmemişleri...
24 Haziranda el sallayanları göreceğiz....
vay vay ulen bunlar el sallamasınıda bilirmiş 15tane el sallaya el sallaya gelin oldu ya sıra bu sizlerde
24 hazirandada millet size o hareketı yapar
HAHAHA NE BU ANLAMADIMM
işine gelince akp genel başkanı işine gelince CB bu nasıl bir algı
Siyaset çoluk çocuk oyununa döndü...şunlara bak.. koca koca adamların düştüğü rezilleiğe bakın.
sezgin tanrıkulu artık bu seçim senin içinde son olacak CHP de yerin yok artık
Adamlar el sallıyor bunda birşey yok güle güle der gibi
artık bize bay, behlül kaçar...
ne yapsa yeridir.
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