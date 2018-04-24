Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada 'Nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor konuşma hakkı yok oradan bol bol sallıyorsun edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok' dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Tanrıkulu, "El hareketi yapıyoruz..." mesajıyla bu fotoğrafı paylaştı.