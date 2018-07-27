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Erdoğan: "Afrikalı kardeşlerimizin yıllardır özlemini çektiği şey tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak Afrika'nın hakiki dostu kader ortağı olmak istiyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Afrikalı kardeşlerimizin yıllardır özlemini çektiği şey tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak Afrika'nın hakiki dostu kader ortağı olmak istiyoruz."


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