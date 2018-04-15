Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Maltepe İlçe Kongresi'nde partililere seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

(Afrin sloganları üzerine) İhtiyaç olduğu an önce ben elbiselerimi her şeyimi kuşanacağım, ondan sonra da haydi yürüyoruz diyeceğim.

Gönülleri buluşturacağız, gönülleri kaynaştıracağız. Bizim gençliğimiz eli silahlı değil, bizim gençliğimiz eli bilgisayarlı ve o bilgisayarla beraber ilim, irfanla yürüyen bir gençlik. Farkımız bu. Maltepe de Cumhuriyet dönemimizdeki şehirleşme sıkıntılarının tamamını yaşamış bir yer. D-100'de bir başka, aşağıda bir başka olan Maltepe'yi birleştirdik. Maltepe'yi şimdi ihya ediyoruz. Dün Avcılar kongresinde İstanbul'a yaptığımız hizmetleri özetle anlatmıştım.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 200'e yaklaştığını söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları:

"AFRİN'DE 4 BİN 200 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



İnsansız silahlı, silahsız hava araçlarına kadar, bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Bunlar nereye yarışıyor. Bugün Afrin'de bunlarla beraber hamdolsun bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı.