Erdoğan: Afrin şehir merkezi, tamamen kontrol altına alındı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİN/ÇANAKKALE, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Stadyumu'ndaki törende, Afrin şehir merkezinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Bu zaferin bir kez daha hem ülkemize hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diyorum" dedi. Erdoğan, "Hamdolsun, terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Teröristlerin çoğu, zaten kuyruklarını kıstırıp, kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde, artık terör örgütünün paçavraları değil; huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor. Bizlere bugünleri gösteren Rabb'imize hamdediyorum, kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin hürriyeti ve aydınlık geleceği için canla başla mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini teröristlerin zulmünden kurtaran askerimizi sevinç gözyaşları içinde karşılayarak, bize kucak açan Suriyeli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu operasyonla Türkiye, bir kez daha Hakk'ın, haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 140 bin kişi Cerablus'a döndü. Şimdi de Afrinli kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Teröristlerin izlerini silerken, aynı zamanda altyapısından üstyapısına, bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Halen ülkemizde veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yurtlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin, Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza hançer gibi sokmaya, 1000 yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Bu zaferin bir kez daha hem ülkemize hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diyorum."

'ZİNCİRİN HALKALARINI KIRACAK, OYUNU TAMAMEN BOZACAĞIZ'

Bugün terör örgütleriyle ve arkalarındaki güçlerle sınırların içinde ve dışında verilen mücadelenin anlamını çok iyi bildiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik terör dalgası, bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden horlatılma çabasından başka bir şey değildir. Şimdi o kadar cesaretleri olmadığı için özel olarak eğitip, donattıkları, dünyanın en alçak, en eli kanlı, en zalim terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar. PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan PYD'ye tüm örgütler işte bu amaçla kullanılmakta. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki azli artık kalmadı. Sandılar ki bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil; ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler. 2015 yılında çukur eylemleriyle milli birliğimizi ve vatanımızın bütünlüğünü hedef aldılar. Teröristleri de bu niyetlerin gerisindeki güçleri de açılan o çukurlara gömdük, saldırıyı bertaraf ettik. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Ellerindeki en modern silahlara güvenerek, çıktıkları sokaklardan milletimizin o iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olarak ricat ettiler, geri döndüler. Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre bu girişimi de önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı harekatlarıyla yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun, terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız."

'İŞGALE DEĞİL, TERÖR GRUPLARININ YOK EDİLMESİNE GİTTİK'

Her köşesi beton tünellerle duvarlarla gizlenen, tuzaklarla donatılan Afrin'in, harekatın 58'inci gününde tamamen ele geçirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bayrağımız orada dalgalanıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı orada dalgalanıyor ve tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük bir adımımız olmamıştır; çünkü biz işgale gitmedik. Biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik. İnsanlara zulmetmeye değil; oradaki kardeşlerimizi terör örgütünün zulmünden kurtarmaya gittik. Allah, şanlı ordumuza, kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Bu mücadelede en büyük ilham kaynağımız, şüphesiz Çanakkale Zaferi'dir. Çanakkale'de öyle hikayeler, öyle fotoğraflar, öyle ismi bilinen bilinmeyen kahramanlar var ki bunları görüp de duygulanmamak mümkün değildir. Açık konuşmak gerekirse bu büyük savaşın ve zaferin birkaç şiir, birkaç roman birkaç belgesel dışında hala hakkıyla anlatılamadığını düşünüyorum. Biz maalesef tarih yapmakta çok mahir; ama onu yazmakta aynı derecede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale anlatılamayacak; ancak yaşanılabilecek bir savaştı. Buna rağmen Çanakkaleyi yeni nesillere mümkün olan en ideal şekilde aktarmak için daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

'ONLAR KAÇACAK, BİZ KOVALAYACAĞIZ'

Konuşmasında tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim ki bayrağımıza alternatif düşünmeye kalkarsa kalkanların Cudi'de ne olduğunu gördünüz. Gabar'da ne olduğunu gördünüz. Tendürek'te ne olduğunu gördünüz. Ne dedik? 'İnlerine gireriz'. 'Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır'. Tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Böldürmedik ve ne oldu? Suriye'ye kaçtılar. Kandil'e kaçtılar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız" dedi.

'İNŞALLAH, AFRİN'DE YENİ BİR TARİH OLUŞTURUYORUZ'

Şu anda, Türkiye toprakları dışında Suriye'de, Irak'ta, bölgede mücadele verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Birileri, sanki Çanakkale sadece bir hamasetten ibaretmiş gibi ısrarla bu büyük destanı gözden ırak tutmaya çalışıyor. Halbuki Çanakkale, her iki taraftan yarım milyonu aşkın insanın canını, hayalini, geleceğini bıraktığı benzersiz bir coğrafyadır. Burada sadece kurşunlar havada birbirine girmedi. Aynı zamanda hayaller vuruştu. İki farklı zihniyet çarpıştı. Allah'ın izniyle Çanakkale'de, o gün biz, galip geldik. Bugün de zafer bizimdir. Şu anda kendi topraklarımız yanında Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ve tüm dünyada verdiğimiz mücadele siz gençlerimize ve sizden sonra geleceklere daha büyük, daha güçlü bir Türkiye inşasına ilham kaynağı olacaktır. Biz, ecdadın mirasını yaşatmaya ve yükseltmeye çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah bizim onlara bırakacağımız mirası daha ileriye taşımanın çabası içinde olacaktır. Türk milleti olarak şerefimizle şanımızla yürüttüğümüz istiklal ve istikbal davasının bayrağını nasıl ki Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, liderliğinde tarihe kaydettiysek inşallah Afrin'de de yeni bir tarih oluşturuyoruz."

PROGRAM, GEÇİT TÖRENİYLE SONA ERDİ

Öte yandan 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Biz Anadolu’yuz’ projesi kapsamında, Türkiye’nin değişik illerinden kente gelen öğrenciler, 'Çanakkale Şehitleri’ne' isimli şiiri okudu. Sanatçı Yücel Arzen yönetimindeki ‘Birileri Var’ adlı gösteri de sahnelendi.

18 Mart Stadyumu’ndaki tören, geçit töreniyle sona erdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü törenlerine, saat 14.30’da, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde devam edilecek.

