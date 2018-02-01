Erdoğan: Afrin'de teröristlerden 800 tanenin işi bitti (1) 

Hakime TORUN /ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu. e Afrin Hareketi'ne ilişkin Erdoğan, "Bugün de Afrin'de hamd olsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti. İnşallah bu sayı akşama kadar daha da artacak. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil gerekse ÖSO'dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var" dedi.