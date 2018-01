Erdoğan: Afrin'i işgale gitmiyoruz (2) 

"BİRİLERİ ISRARLA BİZE 'BU OPERASYON KISA SÜRSÜN, SINIRLI OLSUN' DİYE GÜYA TELKİNDE BULUNUYOR"

Erdoğan, "Birileri ısrarla bize 'Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun' diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Biz masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Ülkemizdeki 3 buçuk milyon mültecinin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Afrin'deki, İdlib'deki mücadele bunun içindir. Bunu bilmeyen batı öğrensin. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye halkının refahı için attığımız her adım bellidir" diye konuştu.